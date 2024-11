Recall est disponible en bêta sur Windows 11

Microsoft a présenté « Microsoft Recall », une fonctionnalité pour Windows qui capture des instantanés des activités du PC, permettant aux utilisateurs de récupérer rapidement des actions ou des données passées à l'aide de l'IA. Malgré les problèmes initiaux de confidentialité et de sécurité qui ont conduit à son retard, Microsoft Recall est désormais accessible dans une version bêta de Windows 11. Apple, qui propose déjà Time Machine depuis de nombreuses années, pourrait s'en inspirer.

Remonter le temps dans Windows 11

Microsoft Recall permet aux utilisateurs de voyager dans le temps sur leur PC, à l'instar donc de Time Machine d'Apple mais avec une portée plus large (comme le film "Back to the Future"). Il permet de rejouer des événements passés comme des réunions, de récupérer des fichiers supprimés ou de revisiter des pages Web inaccessibles. Cette fonctionnalité "Recall" a suscité la controverse en raison des craintes concernant la sécurité des données, notamment le risque que des informations sensibles tombent entre de mauvaises mains si l'appareil était compromis. Microsoft a depuis introduit des options permettant à ses clients d'exclure certaines applications de la capture de Recall.



Regardez la vidéo de présentation de Recall (appelé "Retrouver" en français) :

Windows Recall est désormais disponible en avant-première pour les PC Copilot+ équipés de Snapdragon. Les PC Copilot+ équipés de processeurs Intel et AMD devraient bénéficier de ce support dans les semaines à venir. Recall devrait commencer à être déployé de manière générale sur tous les PC Copilot+ au début de l'année 2025.



PS : par défaut, comme i, l’enregistrement des instantanés pour Retrouver n’est pas activé. Vous devez choisir d’enregistrer des instantanés dans Paramètres Windows > Confidentialité & Sécurité > instantanés Retrouver.

Des idées pour Apple

Dans l'interface de Windows, Recall affiche l'écran avec une chronologie pour la navigation. Pour Apple, les nouvelles capacités de Siri à comprendre le contexte personnel des messages et des e-mails pourraient être étendues à davantage d'applications et de fonctions système. Imaginez que Siri puisse utiliser Time Machine pour retrouver un élément supprimé il y a un moment !



Pour se démarquer, Apple miserait une fois de plus sur la confidentialité. Grâce au traitement et au chiffrement sur l'appareil d'Apple Intelligence, la firme proposerait quelque chose de plus sécurisé et plus efficace. Sans doute aussi avec un contrôle étendu de l'utilisateur sur la collecte de données. Une opportunité qui serait d'ailleurs encore plus pratique sur iOS, car Time Machine n'est toujours pas disponible à l'heure où l'iPhone est devenu l'ordinateur le plus utilisé au quotidien.

Vous auriez déjà eu besoin de retourner dans votre passé numérique ? Si oui, pourquoi ?