Apple retire watchOS 11.1 bêta 3 en raison de blocages de montres

Selon plusieurs témoignages, Apple a retiré la mise à jour bêta 3 de watchOS 11.1, les développeurs et testeurs publics n'ayant plus que la bêta 2 à disposition à l'heure actuelle. Moins de vingt-quatre heures après l'avoir installée, certains utilisateurs ont rencontré de graves problèmes sur leur Apple Watch.

Des rapports sur Reddit indiquent que plusieurs Apple Watch se sont retrouvés bloqués après l'installation de la mise à jour 11.1 bêta 3 de watchOS. D'autres ont remonté des problèmes de synchronisation avec les notifications de Messages.

Le plus important reste évidemment les blocages, la montre se figeant après chaque redémarrage. Un utilisateur a partagé son expérience :

Mon Apple Watch se bloque complètement après chaque démarrage. Je maintiens le bouton latéral et la couronne pour la redémarrer, et pendant qu'elle redémarre, elle se bloque à nouveau au bout d'une minute. L'heure ne se met pas à jour et rien ne fonctionne. Cela a commencé lorsque j'ai reçu un message, et cela s'est produit sans arrêt. Il s'est maintenant bloqué pour la septième fois en l'espace de 15 minutes.