Comment changer les icônes des apps sur iPhone

Depuis iOS 14, il est possible de personnaliser l'interface de son iPhone sans avoir recours à des techniques de type jailbreak. En effet, en plus des widgets pour l'écran d'accueil, Apple a autorisé le changement d'icônes d'une manière détournée en passant par l'application Raccourcis. En demandant à lancer une app spécifique à iOS, il est possible de choisir l'image et le nom du signet qui va être créé. Voici comment faire très facilement dans ce nouvel épisode "iPhone Facile".

C'est quoi les raccourcis Apple ?

Pour ceux qui ne connaissent pas les raccourcis, la fonction d'automatisation est l'un des outils les plus utiles et les plus puissants auxquels Apple donne accès à ses utilisateurs. Au départ, elle permet aux clients sur iPhone, iPad et même Mac depuis macOS 12, de configurer des déclencheurs de base "si / alors" pour une variété de conditions sur un iPhone, qu'il s'agisse d'une heure spécifique de la journée, de l'arrivée à un endroit, du pourcentage de batterie, de la réception d'un e-mail ou d'un texte d'un contact spécifique, de la connexion à un réseau Wi-Fi, de l'utilisation d'une balise NFC, ou encore de l'ouverture d'une application. Et avec le temps, Apple a ouvert pratiquement tout son système, avec des possibilités incroyables.

Tromper iOS pour changer l'icône

Ce qui nous intéresse ici, c'est de personnaliser les icônes de nos apps préférées. En plus des widgets pour l'écran d'accueil, des widgets pour l'écran verrouillé et les fonds d'écran paramètrables, on peut donc aussi s'amuser avec les icônes. De quoi créer un thème pour iOS sans avoir besoin de jailbreaker son appareil. Mais d'abord, il faudra trouver un pack d'icônes sympathiques, nous avions par exemple proposé un thème MacOS Big Sur ou encore le pack Depths.



Une fois que vous avez les éléments graphiques enregistrés dans votre iPhone (ou iPad), procédez comme suit sur iOS 16 et supérieur :

Lancez l'application Raccourcis

Appuyez sur l'icône "+" en haut à droite de l'écran.

Touchez "Ajouter une action".

Cherchez "Ouvrir l'app".

Touchez "App" pour choisir celle que vous voulez ouvrir.

Ouvrez ensuite le menu déroulant en cliquant sur la flèche en haut de l'écran à côté du titre du raccourci et sélectionnez "Sur l'écran d'accueil" pour créer un raccourci sur votre iPhone.

De là, vous pouvez tapez sur l'icône à modifier pour mettre celle que vous voulez et donner un nom à votre raccourci. C'est tout !

Si l'application se trouvait déjà sur votre écran d'accueil, vous avez maintenant deux icônes qui font exactement la même chose. Pour ne conserver que l'icône que vous venez de créer, il suffit de supprimer l'icône de l'app originale en évitant de supprimer totalement l'app. Il faut donc choisir "Supprimer de l'écran d'accueil".



Étant donné que ce processus peut prendre beaucoup de temps, pensez à d'abord faire un petit ménage dans vos applications et à privilégier celles que vous utilisez souvent. D'ailleurs, vous pouvez même cacher des pages entières pour n'avoir que les plus belles.