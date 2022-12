Comment télécharger des apps incompatibles avec les vieux iPhone / iPad

Si vous possédez un ancien iPhone ou iPad qui ne peut pas être mis à jour vers le dernier système d'exploitation mobile d'Apple, comme iOS 16, vous ne pouvez plus télécharger certaines applications devenues incompatibles. Mais pas de panique, l'App Store conserve la plupart du temps des versions compatibles d'applications, il suffit de connaître cette petite astuce de notre rubrique "iPhone Facile".



Les appareils Apple qui ne peuvent pas être mis à jour vers la dernière version d'iOS finiront par être délaissés par les applications lorsqu'elles se mettront à jour en utilisant les nouveaux SDK.

Applications déjà téléchargées

Si vous avez déjà acheté ou téléchargé une application, vous pourrez en installer d'anciennes versions sur des appareils non mis à jour.



Il vous suffit d'allumer votre ancien appareil et de vous rendre dans l'App Store. De là, cliquez sur l'icône de profil dans le coin supérieur droit de l'écran. Elle doit comporter votre photo de profil (ou vos initiales si vous n'avez pas d'image). Si ce n'est pas le cas, vous devrez alors vous connecter avec votre Apple ID.



À partir de là, vous pouvez cliquer sur le bouton "Achats". Sous "Mes achats", vous trouverez une liste de toutes les applications que vous avez précédemment téléchargées et installées sur vos iPhones et iPads. Il est même possible de voir celles qui sont déjà installées et celles qui ne le sont pas.



À vous de retrouver l'app ou le jeu que vous voulez récupérer. En appuyant sur l'icône "iCloud", vous installerez l'application sur votre appareil. Vous allez installer la dernière version compatible avec votre iOS ou iPadOS, ce qui n'est pas probablement pas la dernière version que les autres utilisateurs utilisent sur des appareils récents.



Attention, si vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que l'application a été complètement supprimée de l'App Store, soit par le développeur, soit par la purge d'Apple. Certaines applications sont donc complètement perdues.

Applications que vous n'avez jamais eu

Vous l'aurez compris, en suivant le tutoriel ci-dessus, vous ne pourrez télécharger que les applications que vous avez déjà achetées par le passé. Il existe toutefois une solution de contournement qui vous permettra d'obtenir des applications que vous n'avez jamais installées.



Cette solution nécessite un appareil iOS ou iPadOS plus récent et à jour. Autre limitation à garder en tête, il est difficile de savoir si l'application en question est compatible avec votre ancien matériel. Il s'agit d'une méthode empirique qui demandera un peu de patience puisqu'il va falloir faire le test pour chaque app.



Tout ce que vous avez à faire est de télécharger l'application sur votre appareil le plus récent. Elle apparaîtra alors dans le volet "Achats" de l'App Store sur tous vos autres appareils, tant que vous y êtes connecté avec le même identifiant Apple.



Une fois l'application dans la section "Achats", vous pouvez télécharger une version compatible sur vos anciens iDevices en utilisant la méthode décrite au paragraphe précédent.



Pratique, non ?



PS : Rappelons également que si vous désirez récupérer une application qui n'existe que sur l'App Store d'un pays précis, comme les USA par exemple, il faudra suivre notre tuto pour créer un compte sur l'App Store US.