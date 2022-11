Apple a supprimé 540 000 apps au 3e trimestre 2022

Au total, Apple a supprimé plus de 540 000 apps au cours du troisième trimestre.



Alors que la purge des apps "abandonnées" sur l'App Store se poursuit, le nombre d'applications disponibles a atteint son plus bas niveau depuis sept ans.



Des données récentes de Finbold montrent que le nombre d'applications présentes dans l'App Store est précisément de 1 642 759, soit une diminution de 24,79 % depuis le deuxième trimestre de 2022. La dernière fois que le nombre d'apps était aussi bas, c'était au troisième trimestre civil de 2015, avec 1 672 271 unités.

Nouveau coup de balai sur l'App Store

Ce nettoyage maintient Apple à la deuxième place pour le nombre total d'applications, au cours du troisième trimestre. Le Play Store de Google est en tête avec 3 553 050 applications, tandis qu'Amazon arrive en troisième position avec 483 328 applications.

Cependant, la baisse des chiffres fait partie du plan d'Apple et ne doit pas être considérée comme un signe d'échec de l'App Store. En 2016 déjà, puis à nouveau en 2022, Apple a expliqué son intention des développeurs indiquant qu'elle commencerait à retirer de l'App Store les applications qui n'ont pas été mises à jour pendant une "période significative".



Pour rappel, Apple avait retiré 439 000 apps au cours du deuxième trimestre de 2022, toujours en raison d'un manque de mises à jour depuis des années. Parmi les apps déréférencées par Apple, 64 % n'avaient pas encore reçu de mise à jour logicielle depuis au moins deux ans.



Le site Finbold pense qu'il existe une corrélation entre la baisse du nombre d'applications et la diminution des recettes de l'App Store au cours du dernier trimestre. Bien qu'Apple ne communique pas de chiffres pour son activité de services, les analystes ont attribué la baisse des revenus de l'App Store aux jeux plutôt qu'à la suppression des applications.



L'analyste Erik Woodring, de la société d'investissement Morgan Stanley, a indiqué que les clients d'Apple pourraient dépenser moins pour des biens non essentiels comme les logiciels en raison de l'inflation et d'autres préoccupations économiques. Les revenus des jeux auraient chuté de 14%, et la baisse globale de 5% est la plus importante depuis que Morgan Stanley a commencé à suivre ces données en 2015.



Les applications retirées de l'App Store n'affecteront pas les applications déjà téléchargées sur les appareils des utilisateurs, et les fonctionnalités telles que les achats in-app continueront de fonctionner.



Avez-vous remarqué la disparition d'apps ou de jeux que vous aimez sur l'App Store ?