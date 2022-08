L'iPhone SE 2022, principal atout des ventes d'Apple au second trimestre 2022 en Europe

Qui a dit que cela ne servait à rien de vendre un iPhone avec des grosses bordures en 2022 ? D'après une nouvelle étude, c'est l'iPhone SE 5G (2022) qui s'est très bien vendu au second trimestre. Résultat, Apple possède la deuxième part de marché sur les smartphones en Europe sur cette période.

L'iPhone SE, pas si démodé que ça

Grâce à l'étude trimestrielle de Counterpoint Research, nous en savons un peu plus sur les expéditions de smartphones en Europe sur les trois derniers mois. Première observation générale, les livraisons ont diminué de près de 11% (deuxième trimestre 2022) en comparaison avec la même période de l'année précédente.



Samsung reste toujours leader avec une part de marché de 32%, en progression par rapport aux 27% du Q2 2021, même s'il faut noter que la fermeture d'usines au Vietnam avait impacté les résultats. Du côté d'Apple, c'est l'iPhone SE 5G, sorti en mars cette année, qui permet à la pomme d'augmenter ses expéditions et sa part de marché d'une année sur l'autre.

Du haut de ses 24% de part de marché au Q2 2022 (21% en 2021), Apple peut se targuer d'être deuxième devant Xiaomi (19%) qui complète le podium. Comme indiqué dans le paragraphe précédent, c'est l'iPhone le plus abordable niveau tarif (et surtout le plus récent) qui donne des couleurs estivales aux chiffres de la marque sur notre continent.



En revanche, tout comme le leader Samsung, Apple paye fort sa prise de décision de stopper la vente d'appareils en Russie suite au conflit avec l'Ukraine. En comparaison avec le premier trimestre, le second est en nette baisse, ce qui est totalement logique après une telle décision.



Néanmoins, il est important de souligner que le Q2 est rarement la période la plus lucrative pour Apple. Le Q3, qui comprend le mois de septembre, devrait être un peu plus joyeux grâce à la sortie de l'iPhone 14 et nous ne parlons même pas du Q4 qui comprend lui aussi la sorite du nouvel iPhone et les fêtes de fin d'année.