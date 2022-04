T1 2022 : l'iPhone 13 permet à Apple de réaliser un bon trimestre

Apple ne dévoile pas les chiffres des ventes de ses produits, cependant des cabinets d'analyse permettent d'apporter une certaine visibilité pour tenter de comprendre quelle marque arrive à s'imposer. Comme on a pu le constater en fin d'année dernière, les iPhone 13 ont offert à Apple une dynamique impressionnante, chose qui semble continuer au premier trimestre de 2022.

Selon le cabinet Canalys, les iPhone 13 ont laissé une empreinte positive sur les expéditions d'iPhone au cours des trois premiers mois de 2022. Si les ventes se sont fortement réduites par rapport à la période des fêtes de fin d'année, il n'en reste pas moins que la firme de Cupertino a surpassé sa performance du premier trimestre de 2021 !



Les statistiques mises en avant affirment que la part de marché mondial d'Apple est passée de 15% à 18% comparé à l'année précédente, cela s'explique par les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max qui réalisent une prouesse impressionnante grâce aux diverses nouveautés comme les améliorations photos, l'écran ProMotion 120 Hz...

D'après Sanyam Chaurasia, analyste chez Canalys, les iPhone 13 ne seraient pas les seuls à l'origine de cette forte croissance de la part de marché mondial. L'iPhone SE 3 a aussi participé à cette prouesse. Assez étonnant quand on connait les ventes décevantes du smartphone selon les opérateurs américains :

Alors que la série iPhone 13 continue de capter la demande des consommateurs, le nouvel iPhone SE lancé en mars devient un important moteur de volume milieu de gamme pour Apple. À un prix similaire à celui de son prédécesseur, il offre un chipset amélioré et des performances de batterie améliorées et ajoute la connectivité 5G que les canaux opérateurs exigent. Dans le même temps, Samsung a intensifié la production de sa populaire série A pour rivaliser de manière agressive dans le segment moyen et bas de gamme tout en rafraîchissant son portefeuille 2022, y compris sa série phare Galaxy S22. Alors que les vendeurs chinois souffrent toujours de contraintes d'approvisionnement à l'extrémité inférieure, leur expansion mondiale est entravée par un ralentissement de leur marché intérieur.