Ventes de Mac/PC au T3 2022 : Apple est le seul à augmenter ses expéditions !

Avec l'inflation qui touche de plein fouet les États-Unis, l'Europe et de nombreux coins dans le monde, les consommateurs sont assez réticents dès qu'il s'agit de faire une grosse dépense. Si les smartphones arrivent à échapper à une baisse des expéditions, ce n'est pas le cas des ordinateurs de l'entrée au haut de gamme. Au troisième trimestre de cette année, la souffrance a été générale, sauf pour Apple qui parvient à tirer son épingle du jeu.

Les Mac progressent dans les ventes comparées au T3 2021

Les récentes données du cabinet d'analyse Counterpoint Research montrent que les ventes mondiales de PC ont diminué de 15,5% en glissement annuel pour atteindre 71,1 millions d'unités au troisième trimestre 2022. L'inflation mondiale a affaibli la demande des particuliers et des professionnels pendant tout l'été et même durant la rentrée où les ventes partent en général à la hausse. Les analystes sont prudents pour le quatrième trimestre 2022 et la première moitié de 2023, bien que les pénuries de composants soient en grande partie du passé.



Pour les expéditions des Mac, les choses se sont bien déroulées, l'entreprise affiche une croissance de 7% dans un contexte compliqué. Les ventes de Mac évoluent de 7,3 millions à 7,9 millions comparé au même trimestre l'année dernière. Apple conserve le luxe de rester devant Asus avec une large avance, mais l'entreprise est loin derrière Lenovo, HP et Dell. L'explication de cette différence est toute simple : la grille tarifaire !

Les ventes de PC et de Mac devraient nettement s'améliorer au cours des mois à venir, avec le Black Friday et ses bons plans ainsi que les fêtes de fin d'année où les ordinateurs fixe et portable sont nombreux à être au pied du sapin, les expéditions vont reprendre des couleurs !

Pour conclure sur le 3e trimestre de 2022, voici les évolutions et les baisses des parts de marché par constructeur :

Lenovo : -3,2 millions d'expéditions

HP : -4,6 millions d'expéditions

Dell : -3,2 millions d'expéditions

Apple : +600 000 expéditions

Asus : -500 000 expéditions

Les autres constructeurs de PC : -2 millions d'expéditions

Counterpoint Research annonce baisser ses prévisions d'expédition de 13% en glissement annuel pour 2022 sur le marché des PC/Mac.