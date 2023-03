En 2022, les ventes de smartwatch ont été décevantes, sauf... l'Apple Watch !

L'Apple Watch (pourtant fermé à l'écosystème Apple) est un succès phénoménal au niveau des ventes dans le monde. La firme de Cupertino a confirmé une nouvelle fois sa puissance sur le marché des montres connectées avec des ventes en hausse et une part de marché toujours plus impressionnante.

La seule croissance se trouve chez Apple

Malgré la faible quantité de nouveautés dans la dernière génération d'Apple Watch, cela n'a pas empêché Apple d'écouler ses montres connectées à vitesse grand V toute l'année 2022. Selon un récent rapport de Canalys, le marché des wearable a connu une baisse conséquente dans les expéditions. Que ce soit Xiaomi, Huawei, Samsung ou encore Google, aucun fabricant n'a réussi à afficher une croissance, ce qui a provoqué une chute collective des parts de marché comparé à 2021.



Toutefois, un fabricant a réussi à réaliser plus de ventes que l'année précédente, il s'agit d'Apple. Le géant californien a expédié 41,4 millions d'exemplaires de sa montre connectée quand en 2021 il y avait eu 39,4 millions d'Apple Watch vendus, notamment grâce à l'Apple Watch 8 et à l'Apple Watch Ultra. Cette belle performance permet à Apple de concrétiser une part de marché à 22,6%.

Du côté de la concurrence, on retrouve des ventes bien loin de celles d'Apple. En seconde position, on trouve :

Xiaomi qui a expédié 17,1 millions d'exemplaires en 2022

Huawei avec 15,2 millions d'exemplaires

Samsung avec 14 millions d'exemplaires

Google avec 11,8 millions d'exemplaires

Apple a récemment fait remarquer cette "bonne dynamique" dans les ventes d'Apple Watch, Tim Cook l'avait souligné aux investisseurs lors de la conférence téléphonique après les résultats financiers en février 2023 :

Apple continue de recevoir de nombreux éloges pour l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra, qui ont établi une nouvelle norme pour ce qui est possible avec les wearables. Qu'il s'agisse de toute une série de fonctions de santé et de sécurité ou d'incroyables nouvelles capacités pour les athlètes de l'extrême, tout le monde trouve son compte dans ces produits étonnants.

Quel est la suite pour le marché des montres et bracelets connectés ? Pour Cynthia Chen, analyste chez Canalys, il y a de fortes chances que le secteur augmente d'environ 2% en 2023, les montres connectées devraient quant à elles afficher une croissance un peu plus élevée, mais sans dépasser les 10%. L'analyste explique que "les fournisseurs restent vigilants et mettent l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité compte tenu d'une certaine reprise des dépenses de consommation".



