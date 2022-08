App Store : Apple a supprimé 439 000 applications au 2e trimestre de 2022

L'App Store est sans aucun doute l'une des boutiques d’apps les plus complètes en termes de thématiques d'applications. Toutefois, qui dit quantité dit forcément des problèmes de qualité, chose qu'essaie d'éviter le plus possible Apple en réalisant plusieurs nettoyages dans l'année.

439 000 applications ont été supprimées de l'App Store

Selon une récente étude de Pixalate, un grand nombre d'applications iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS ont disparu de l'App Store au cours du dernier trimestre.

En effet, Apple n'accepte pas que les applications qui sont mises à disposition aux utilisateurs soient abandonnées ou ne soient pas mises à jour pour respecter les nouvelles règles de confidentialité et de sécurité de l'App Store.



Au cours du 2e trimestre de 2022, pas moins de 439 000 applications ont été enlevées, il s'agit pour la majorité d'apps qui ont été délaissées par des sociétés ou développeurs indépendants. L'autre part des retraits concerne des apps destinées aux enfants qui ne se sont pas conformées à la dernière politique sur la confidentialité des données.

Évidemment, une suppression d'application ne se fait pas du jour au lendemain, le développeur est dans un premier temps averti par mail qu'il doit mettre à jour son app, il est relancé à plusieurs reprises et s'il ne réagit pas, Apple passe au niveau supérieur en supprimant l'application de sa boutique.

Des suppressions massives comparées au T2 2021

Sur ce second trimestre, on remarque une certaine volonté d'Apple de faire un grand nettoyage. En effet, le géant californien a supprimé 87 fois plus d'applications que sur le même trimestre un an plus tôt. À travers cette décision, Apple souhaite apporter une meilleure expérience à ses utilisateurs, l'objectif est qu'ils tombent sur des applications mises à jour, qui ne sont pas remplies de bugs ou de crash et qui respectent leur vie privée.



À titre de comparaison, les équipes de Google ont procédé à la suppression de 153 000 applications sur ce même trimestre. Preuve qu'Apple semble être plus pointilleux et exigeant que son concurrent !