Apple autorise le téléchargement d'apps sur iPhone depuis le web en Europe

La semaine dernière, Apple a publié la version iOS 17.4, qui apporte des changements historiques à l'iPhone et à l'écosystème de l'App Store en Europe. L'objectif était de se conformer à la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act) de l'Union européenne, avec la prise en charge des places de marché d'applications alternatives, de nouvelles conditions commerciales ou encore des options de paiements tierces.



Alors qu'il est possible d'installer officiellement des applications sans passer par l'App Store, il fallait que ce soit tout de même par le biais d'une application dite "place de marché d'apps". Sauf qu'aujourd'hui, Apple a annoncé quelques ajustements en réponse aux commentaires reçus jusqu'à présent de la part des développeurs. En particulier, la firme va autoriser la distribution depuis le site web du développeur, entre autres.

Des applications d'un seul développeur

Le premier changement significatif est que les places de marché d'applications peuvent désormais proposer un catalogue d'applications provenant uniquement du développeur. Auparavant, Apple indiquait que les opérateurs de places de marché d'applications étaient tenus d'autoriser les soumissions d'autres développeurs. De quoi permettre à Meta ou Microsoft de lancer des concurrents à l'App Store à leur effigie.

Distribution sur le web

L'autre nouveauté concerne les moyens d'installation. Dans le courant du printemps, Apple ajoutera une nouvelle fonction de "distribution web" qui permettra aux développeurs de rendre leurs applications iOS disponibles directement à partir de leur site web. Cela signifie que les utilisateurs d'iPhone pourront se rendre sur le site web d'un développeur et télécharger une application, sans passer par l'App Store ou toute autre place de marché d'applications. C'est exactement comme sur Mac finalement.



Pour mémoire, pour utiliser cette fonctionnalité, il faudra toujours que les développeurs acceptent les nouvelles conditions commerciales de l'App Store, ce qui signifie qu'ils paieront la taxe de base de 0,50 € pour chaque première installation annuelle supérieure à un million au cours des 12 derniers mois.



Cela va sans dire que toute application distribuée par l'intermédiaire du web devra continuer à respecter les directives d'Apple en matière de notarisation. De plus, les applications ne peuvent être installées qu'à partir d'un domaine de site web que le développeur a enregistré dans App Store Connect. Apple mettra également à la disposition des développeurs un certain nombre d'API pour l'intégration des fonctionnalités du système.

Apple autorisera les développeurs après qu'ils auront satisfait à des critères spécifiques et se seront engagés à respecter des exigences permanentes visant à protéger les utilisateurs. Les développeurs autorisés auront accès aux API qui facilitent la distribution de leurs applications sur le web, l'intégration avec les fonctionnalités du système, la sauvegarde et la restauration des applications des utilisateurs, et bien d'autres choses encore. Les applications proposées par le biais de la distribution web doivent répondre à des exigences de notarisation pour protéger l'intégrité de la plateforme, comme toutes les applications iOS, et ne peuvent être installées qu'à partir d'un domaine de site web que le développeur a enregistré dans App Store Connect.



Grâce à App Store Connect, les développeurs peuvent facilement télécharger des ressources binaires signées et les héberger sur leur site web pour les distribuer. Pour installer des applications à partir du site web d'un développeur, les utilisateurs doivent d'abord approuver l'installation d'applications par le développeur dans les Réglages de leur iPhone. Lors de l'installation d'une application, une fiche système affichera les informations que les développeurs ont soumises à Apple pour examen, comme le nom de l'application, le nom du développeur, la description de l'application, les captures d'écran et l'évaluation de l'âge du système.

Les conditions pour pouvoir distribuer des applications via un site web :

Être inscrit au programme Apple Developer en tant qu'organisation constituée, domiciliée ou enregistrée dans l'UE (ou avoir une entité juridique subsidiaire constituée, domiciliée ou enregistrée dans l'UE et répertoriée dans App Store Connect). L'emplacement associé à votre entité juridique est indiqué dans votre compte Apple Developer.

Être membre en règle du programme Apple Developer depuis au moins deux années consécutives, et avoir une application qui a eu plus d'un million de premières installations annuelles sur iOS dans l'UE au cours de l'année civile précédente.

Proposer uniquement des applications à partir de votre compte de développeur.

Répondre aux communications d'Apple concernant vos applications distribuées par l'intermédiaire de Web Distribution, en particulier en cas de comportement frauduleux, malveillant ou illégal, ou de tout autre élément dont Apple estime qu'il a un impact sur la sûreté, la sécurité ou la confidentialité des utilisateurs.

Publier des politiques de collecte de données transparentes et offrir aux utilisateurs un contrôle sur la manière dont leurs données sont collectées et utilisées.

Respecter les lois applicables dans les juridictions où vous exercez vos activités (par exemple, la Loi sur les services numériques, le Règlement général sur la protection des données et les lois sur la protection des consommateurs).

Assumer la responsabilité du traitement des demandes gouvernementales et autres visant à retirer des listes d'applications.

La distribution d'applications directement à partir d'un site web nécessite une responsabilité et une supervision de l'expérience utilisateur, y compris la capacité de gérer les applications et de fournir une assistance à la clientèle et des remboursements. Apple autorisera les développeurs s'ils répondent à des critères spécifiques et s'ils s'engagent à respecter des exigences permanentes visant à protéger les utilisateurs.

Création de liens de paiement

Dernier changement majeur, Apple offre une plus grande liberté quant à la manière dont les développeurs peuvent établir un lien avec une page web externe pour effectuer une transaction sur une page web externe. Apple indique que les développeurs peuvent choisir la manière de concevoir les promotions, les remises et autres offres, au lieu d'utiliser les propres modèles d'Apple et de suivre ses directives. Ce changement entre en vigueur immédiatement.

Lorsque les utilisateurs sont invités à effectuer une transaction pour des biens ou des services numériques sur une page web externe, les développeurs peuvent choisir de concevoir des promotions, des remises et d'autres offres. Les modèles de conception fournis par Apple, qui sont optimisés pour les principaux cas d'utilisation en matière d'achat et de promotion, sont désormais facultatifs.

De bonnes nouvelles pour les développeurs, reste à savoir si les clients seront intéressés par tout cela. Un avis sur la question ? N'hésitez pas à consulter notre article complet sur les changements d'iOS dans l'EU avec le sideloading, cloud gaming, paiement tiers, navigateurs tiers et autres qui sont arrivés dans iOS 17.4.





Apple a inclus cette nouveauté dans iOS 17.5.