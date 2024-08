L'App Store autorise les émulateurs PC à proposer le téléchargement de jeux

Apple vient de mettre à jour ses règles pour les développeurs sur l'App Store, modifiant notamment la section 4.7 relative aux émulateurs. Celle-ci autorise maintenant explicitement les émulateurs PC à proposer le téléchargement de jeux, alors que seuls les émulateurs de consoles rétro étaient mentionnés auparavant.

Un revirement après le cas UTM SE

Ce changement intervient après l'approbation en juin par Apple de l'app UTM SE, le premier émulateur PC sur l'App Store permettant d'émuler d'anciennes versions de Windows, macOS et Linux.

Apple avait initialement rejeté UTM SE, estimant qu'un "PC n'est pas une console", malgré l'ouverture aux émulateurs rétro en avril. Mais après des ajustements techniques des développeurs, Apple a finalement validé l'app. A noter que ce changement est mondial, et non pas seulement européen pour respecter la réglementation.

L'App Store s'ouvre petit à petit

Apple a également mis à jour ses règles séparées pour la notarisation des apps, qui s'applique aux apps tierces soumises pour distribution hors App Store dans l'Union Européenne. Les règles 4.7, 4.7.2 et 4.7.3 de l'App Store font désormais partie du processus de revue pour la notarisation. Elles couvrent les mini-apps, jeux en streaming, chatbots, plug-ins et émulateurs, l'accès aux API natives et le partage de données. Il s'agit notamment de règles concernant la vie privée de l'utilisateur et de son consentement quant à l'utilisation de ses données dans des logiciels tiers au sein même d'une application. Concernant le téléchargement de jeux sur les émulateurs PC, le règlement de l'App Store précise :

Les applications peuvent proposer certains logiciels qui ne sont pas intégrés dans le code, notamment des mini-applications et mini-jeux HTML5, des jeux en streaming, des chatbots et des plugins. En outre, les applications de consoles de jeux rétro et d’émulateurs PC peuvent proposer de télécharger des jeux. Vous êtes responsable de tous les logiciels de ce type proposés dans votre application, et vous devez notamment vous assurer qu’ils sont conformes aux présentes lignes directrices et à toutes les lois applicables.

Ces changements devraient mettre un terme à plusieurs mois de confusion et de controverse autour des émulateurs de jeux sur l'App Store. Les développeurs peuvent désormais s'appuyer non seulement sur le précédent de l'approbation d'UTM SE, mais aussi sur l'autorisation explicite des émulateurs PC dans les règles de l'App Store. De quoi faciliter le processus de validation pour les apps similaires à l'avenir. A voir si le gaming des émulateurs PC va vraiment décoller après ces annonces.

