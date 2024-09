L’Europe va examiner la décision d’Apple d’arrêter les applications web

Dès le mois prochain, de gros changements vont se produire dans la distribution des applications sur iOS en Europe. En effet, il va devenir possible de télécharger sur des stores tiers, mais aussi de profiter de paiements alternatifs à celui de l’App Store. Ce qui va aussi changer, c’est la fin des applications web, ces apps que vous mettiez sur votre écran d’accueil et qui était un bon moyen de contourner l’App Store, mais qui n’offrait qu’une expérience utilisateur via Safari. Avec iOS 17.4, Apple a décidé de stopper cette pratique, ce qui a éveillé la curiosité de l’Europe qui va lancer une enquête !

Les applications web n’existeront bientôt plus, l’Europe lance l’enquête

La Commission européenne a annoncé son intention de lancer une enquête sur la décision récente d’Apple de désactiver les applications web depuis l’écran d’accueil des iPhone au sein de l’Union européenne. Cette décision qui fait beaucoup débat a été révélée après le déploiement de la seconde bêta d’iOS 17.4. Désormais, ces apps ne peuvent plus être lancées directement depuis l’écran d’accueil dans une fenêtre pleine écran, mais plutôt comme de simples raccourcis qui s’ouvrent via Safari.



Cette mesure a soulevé des inquiétudes parmi les critiques, notamment Tim Sweeney, le PDG d’Epic Games, qui voit dans cette démarche une diminution de l’importance des applications web en tant qu’alternatives viables aux applications natives sur la plateforme iOS. La controverse s’accentue alors que les autorités de régulation de la concurrence de l’UE ont commencé à interroger les développeurs la semaine dernière, suggérant qu’une enquête approfondie pourrait être en préparation. La Commission européenne a confirmé son intérêt pour la situation dans une déclaration au Financial Times, se concentrant spécifiquement sur l’impact potentiel de cette mesure sur les applications web progressives et reconnaissant avoir sollicité des informations auprès d’Apple et des développeurs d’applications.

En réponse à ces préoccupations, Apple a justifié la modification des applications web sur iOS par la nécessité de se conformer au Digital Markets Act (DMA) de l’UE, mettant en avant que l’utilisation de navigateurs tiers pour ces applications en Europe pourrait compromettre la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, une cause très importante pour la firme de Cupertino.



La perspective d’une enquête officielle sur les applications web par l’Union européenne pourrait se concrétiser après le 6 mars, date à laquelle Apple doit se conformer au DMA. Toutefois, la possibilité d’éviter une procédure officielle est possible si Apple propose d’autres ajustements pour répondre aux préoccupations de la Commission européenne.