Applications de casino : Apple, Meta et Google contestent une décision de justice

Depuis toujours, les applications de casino font débat sur les stores d’Apple, Google et Meta, cela s’explique par l’effet néfaste qu’ils peuvent avoir sur les clients : endettement, addiction… Au lieu de restreindre cette activité, les géants laissent faire, essentiellement parce que ce sont des applications qui génèrent beaucoup d’argent via les commissions. Une récente décision de justice aux États-Unis a irrité Apple, Meta et Google !

Apple est accusé d’être un « bookmakers »

Dans une récente décision judiciaire, un juge a statué que les entreprises qui autorisent les applications de casino sur leurs boutiques d’applications pourraient être considérées comme des bookmakers profitant de l’industrie du jeu d’argent. Cette décision est d’autant plus sensible qu’elle met directement en cause la réputation et l’image d’Apple.



La firme de Cupertino a été à plusieurs reprises accusé de tirer profit des jeux d’argent via les applications disponibles sur son App Store, l’entreprise a fait l’objet de deux poursuites similaires, il y a quelques années. Cependant, le juge à l’origine de cette décision a qualifié l’affaire de “circonstances exceptionnelles”, une première dans ce type d’affaires. Il a invité Apple, Meta et Google à faire appel immédiatement, une manœuvre qui vise à accélérer le processus judiciaire et éviter des litiges inutiles.

Les trois géants américains ont saisi cette opportunité et ont déposé des appels en urgence. Ils soutiennent tous les trois que le juge a mal interprété un précédent juridique. Ils craignent que si cette erreur n’est pas corrigée en appel, l’impact pour l’ensemble de l’industrie pourrait être conséquent.



Le processus d’appel vient tout juste de débuter et ne devrait pas se terminer avant le dernier trimestre de 2023. Il est évident que cette affaire met en évidence la nécessité d’une réglementation pour les plateformes numériques et les applications de jeux d’argent. Quelle que soit l’issue de l’appel, il est clair que le débat sur le rôle des géants de la technologie dans l’industrie du jeu d’argent ne fait que commencer.



Source