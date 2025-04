Meta désactive Apple Intelligence dans ses applications iOS

Apple Intelligence, dévoilé avec iOS 18 et disponible depuis la sortie publique d'iOS 18.1 en octobre aux USA, puis iOS 18.4 en France et en Europe, est pris en charge par défaut par la plupart des applications. Cependant, les développeurs peuvent choisir de ne pas l'intégrer, et Meta a décidé de bloquer ces fonctionnalités dans ses applications iOS, y compris Facebook, WhatsApp, Instagram et Threads.

Un choix qui pose question

Comme l'ont constaté les utilisateurs, les fonctionnalités d'Apple Intelligence, telles que les outils d'écriture — qui permettent de créer, modifier et relire du texte — ne sont pas disponibles dans les applications de Meta. Normalement, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad accèdent aux outils d'écriture en tapant sur un champ de texte, mais cette option est absente dans les applications du groupe Meta.

De plus, les utilisateurs ne peuvent ni créer ni partager des Genmoji, les emojis personnalisés générés par IA d'Apple, ni utiliser des autocollants de clavier ou des Memoji dans les Stories Instagram, des fonctionnalités pourtant prises en charge auparavant.



Meta n'a pas expliqué sa décision, mais il est probable que l'entreprise cherche à promouvoir Meta AI, son propre outil d'intelligence artificielle intégré à ses applications pour l'édition de texte et la génération d'images, au détriment d'Apple Intelligence. Un rapport du WSJ de 2023 indiquait qu'Apple et Meta avaient envisagé un partenariat pour intégrer le modèle d'IA Llama de Meta à Apple Intelligence, mais Apple aurait abandonné l'idée en raison de désaccords sur les politiques de confidentialité de la société de Mark Zuckerberg, dont les revenus viennent en grande partie de l'utilisation des données utilisateurs. Les différends persistants concernant les directives de l'App Store pourraient également jouer un rôle.



Quoiqu'il en soit, cette restriction empêche les utilisateurs d'iOS d'exploiter Apple Intelligence dans certaines des applications les plus populaires au monde. La solution consiste à utiliser une app tierce pour rédiger comme Notes puis de copier-coller le résultat dans Insta, Facebook et autres.