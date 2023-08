L'Apple Event de la rentrée aurait lieu le 13 septembre (iPhone 15, Apple Watch Series 9...)

Comme chaque année, Apple va organiser son événement de la rentrée, le grand rendez-vous habituel où la nouvelle gamme d'iPhone est présentée ainsi que les nouvelles Apple Watch. S'il est toujours difficile d'avoir la date plusieurs mois à l'avance, à environ 1 mois de l'Apple Event, les choses deviennent plus claires et une date précise vient tout juste de fuiter grâce au média 9to5mac.

Rendez-vous le 13 septembre selon une rumeur

La communauté Apple attend avec impatience le prochain rendez-vous majeur de la firme de Cupertino, celui où sera présentée la prochaine génération d'iPhone. De récentes informations suggèrent qu'Apple pourrait tenir son traditionnel événement de rentrée le 13 septembre 2023. Selon certaines sources qui se sont confiées à 9to5mac, les opérateurs de téléphonie mobile auraient demandé à leurs employés de ne pas s'absenter ce jour-là, en raison de l'annonce d'un smartphone de première importance.



Si ces consignes ne sont pas confirmées officiellement, il est hautement probable qu'il s'agisse d'Apple, compte tenu du fait que l'entreprise a pour habitude de planifier son événement de lancement d'iPhone en septembre. Jusqu'ici, la plupart des annonces concernant les nouveaux modèles d'iPhone ont eu lieu un mardi, bien que l'événement de l'année précédente se soit déroulé un mercredi.

Le 13 septembre 2023 tombe également un mercredi, ce qui renforce la possibilité que cette date soit celle choisie par Apple pour son prochain événement spécial. Si les nouveaux iPhone sont effectivement annoncés par Apple le 13 septembre, on peut raisonnablement s'attendre à ce que les précommandes soient ouvertes à partir du 15 septembre sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs, avec un lancement officiel prévu pour le 22 septembre. Est-ce que tous les modèles d'iPhone seront dans cette fenêtre de lancement ? Ce n'est pas sûr, car les iPhone 15 Pro ont rencontré ces dernières semaines quelques difficultés au niveau de la production de l'écran, ce qui a pu retarder la production de masse, d'après certains analystes.



Pour rappel, les précommandes pour l'iPhone 14 ont débuté le 9 septembre de l'année précédente, avec une mise en vente officielle le 16 septembre. Cependant, il peut y avoir des exceptions à ces dates, par exemple, l'année dernière, la mise en vente de l'iPhone 14 Plus a été repoussée au 7 octobre, en raison de difficultés d'approvisionnement. En 2020, un retard similaire avait impacté le lancement de l'iPhone 12 Pro Max et de l'iPhone 12 mini.