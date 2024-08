Job Simulator : l'Apple Vision Pro facilite l'adoption de la réalité mixte

Avant l'arrivée de l'Apple Vision Pro sur le marché, il n'y avait quasiment que Meta qui arrivait à dynamiser le secteur de la réalité virtuelle et de la réalité mixte. Le problème, c'est que le groupe de Mark Zuckerberg n'a jamais vraiment réussi à convaincre des millions de personnes des bienfaits de la réalité mixte au quotidien pour la productivité au travail ou encore pour le divertissement. Depuis que l'Apple Vision Pro a débarqué, la vision de beaucoup de consommateurs a changé et cette tendance, le studio Job Simulator l'a remarqué, à tel point que les dirigeants ont affirmé que l'ordinateur spatial d'Apple est une force pour l'adoption de la réalité mixte auprès du grand public !

L'Apple Vision Pro est-il en train de démocratiser la réalité mixte ?

L'Apple Vision Pro est en train de transformer la perception et l'adoption de la réalité mixte par le grand public. Selon Andrew Eiche, PDG d'Owlchemy Labs (le studio derrière les célèbres jeux Job Simulator et Vacation Simulator) ce produit représente une avancée majeure pour l'industrie :

Je le vois comme l'un des plus grands pas vers l'adoption généralisée. Je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à régler pour y parvenir. Mais en ce qui concerne les frictions, qui sont l'un des plus grands défis que nous rencontrons dans la XR... C'est l'un des appareils les moins contraignants. Vous le mettez, il n'y a pas de configuration de pièce, il ne vous demande pas de dessiner des cercles ou quoi que ce soit, il exécute simplement les applications. Il n'y a pas de restrictions. Et je pense que, stratégiquement, il est vraiment important d'avoir un casque que vous pouvez simplement mettre, il ajuste automatiquement les lentilles, il vous connecte, il fait tout.

Eiche choisit une perspective réaliste et optimiste sur le développement de la réalité mixte. Plutôt que de se concentrer sur le succès immédiat, il parle de l'importance du chemin vers l'adoption grand public. Il compare ce processus à l'évolution de l'intelligence artificielle et de technologies comme ChatGPT pour prouver que les progrès technologiques mettent souvent du temps à devenir évidents pour le grand public.



Malgré le fait que l'Apple Vision Pro ne soit pas encore pleinement adopté par le grand public (en partie à cause de son prix), Eiche voit de nombreux avantages à son existence, à la fois pour les développeurs, mais aussi pour les consommateurs qui profitent d'une concurrence (moins chère) et qui innove davantage pour contrer le phénomène "Vision Pro". Il estime que le produit joue un rôle crucial dans l'évolution de la réalité mixte et dans la réduction des barrières à l'entrée pour les nouveaux utilisateurs.



