Samsung retarde ses projets liés à la réalité mixte après l'annonce de l'Apple Vision Pro

On se souviendra probablement pour très longtemps de cette incroyable WWDC 2023, non pas pour les annonces d'iOS 17 ou du nouveau MacBook Air, mais pour... le Vision Pro qui ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire d'Apple. Cette annonce qui a fait le tour du monde a fait beaucoup de bruit chez la concurrence, on a aperçu Mark Zuckerberg qui en a parlé dans une interview... et Samsung qui ne s'est pas exprimé publiquement, mais qui aurait retardé ses projets de réalité mixte en interne.

Samsung aurait retardé ses plans dans la réalité mixte après l'annonce du Vision Pro d'Apple

Selon un récent rapport de SBS Biz (un média en Corée du Sud), l'annonce de l'Apple Vision Pro aurait bousculé plusieurs projets chez Samsung. Le géant sud-coréen a plusieurs produits incluant de la réalité mixte en cours de conception et de développement, mais tout aurait été retardé à cause de l'annonce de l'Apple Vision Pro qui aurait créé une certaine "panique" en interne de l'entreprise. SBS Biz explique que Samsung aurait été obligé de demander à ses fournisseurs de "retarder le calendrier des projets liés aux appareils XR existants". Cette information qui vient d'une source de l'entreprise a déclaré dans le rapport :

Je sais qu'il s'agit d'une décision compte tenu des spécifications de son concurrent, le casque de réalité mixte (MR) Vision Pro d'Apple. Nous avons décidé de revoir toutes les normes internes et les performances du nouveau produit XR, y compris le design et les panneaux.

Ce choix de Samsung pourrait sous-entendre que l'entreprise était sur le point de fournir une expérience moins haut de gamme et similaire à celle de Meta et de son métavers. Rappelons quand même que le Vision Pro est à l'opposé de ce que propose aujourd'hui Mark Zuckerberg avec ses Quest, c'est dans un premier temps plus un "masque" qu'un "casque" et le Vision Pro se présente comme étant un "ordinateur spatial" qui pourrait remplacer un vrai ordinateur plutôt qu'un casque AR/VR qui pourrait être un complément à une console de jeux.



Est-ce que l'annonce du Vision Pro provoquera des changements conséquents dans la stratégie de Samsung avec ses produits de réalité mixte ? Il y a fort à parier que ce soit le cas, car voir Samsung demander à ses fournisseurs de retarder des projets en cours, c'est une situation assez rare qui prouve que Samsung a peut-être mal anticipé le futur de l'industrie de la réalité mixte.



Pour rappel, l'Apple Vision Pro sera disponible dès l'année prochaine aux États-Unis pour un tarif de 3 499$, se poursuivra après d'autres lancements au Royaume-Uni puis au Canada et dès 2025 en France et dans d'autres pays de l'Union européenne.