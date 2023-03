iPhone 15 : Samsung va commencer la production des écrans un mois à l'avance

Pour sa gamme iPhone 15, Apple va renouveler sa collaboration avec Samsung Display qui va se charger de fournir les écrans OLED des prochains iPhone. Les deux entreprises travaillent ensemble depuis longtemps et c'est à chaque fois un succès puisque Apple trouve toujours la qualité, la quantité et le sérieux dans la prestation de Samsung Display.

BOE out, Samsung Display présent

Pour éviter d'être trop dépendant à Samsung, Apple a pris la décision d'inclure de nouveaux partenaires pour fournir les écrans OLED de ses iPhone. Parmi les nouvelles collaborations, on retrouve le géant chinois : BOE, une entreprise qui a la confiance d'Apple, mais qui n'a pas encore le même savoir-faire que Samsung Display. En effet, BOE a récemment informé Apple que les écrans OLED de la prochaine génération d'iPhone posaient des problèmes sur la production d'essai avant la production de masse. L'entreprise chinoise a découvert à plusieurs reprises une fuite de lumière autour de l'écran OLED et plus spécifiquement sur les contours de la Dynamic Island.



Résultat, BOE a précisé à Apple que ce problème de dernière minute va engendrer des difficultés à répondre convenablement à toutes les commandes des écrans OLED pour les iPhone 15.

Constatant son partenaire en détresse, Apple a décidé de ne pas ajouter de la pression supplémentaire sur celui-ci, mais d'augmenter les commandes auprès de Samsung Display qui sera la "roue de secours".

Face à ce problème de taille chez son concurrent, Samsung Display va commencer la production des écrans OLED des iPhone 15 au mois de mai au lieu de juin. Cet accord qui n'était pas prévu entre Apple et la filiale de Samsung va permettre d'augmenter la quantité d'écrans pour le lancement et d'éviter des ruptures de stock trop rapide après les premiers jours de précommande.



La bonne nouvelle, c'est que LG Display (le troisième fournisseur des écrans d'iPhone) ne rencontre aucun problème de son côté et devrait pouvoir répondre à toutes les commandes qui lui ont été dédiées pour les écrans 120 Hz des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Pas d'écran ProMotion pour les iPhone 15 non Pro

Le transistor à couche mince (TFT) en silicium polycristallin à basse température (LTPS) devrait être utilisé dans les éditions standard et Plus de l'iPhone 15, ce qui signifie que ces appareils ne seront toujours pas compatibles avec la technologie ProMotion et ne disposeront pas d'un écran always-on, ces deux atouts resteront donc une exclusivité des iPhone 15 Pro et Pro Max.



Le rapport affirme que le démarrage précoce de Samsung n’exprime pas la fin de BOE en tant que fournisseur d'Apple. Selon certaines sources, le fabricant chinois de panneaux d'affichage progresse dans la résolution du problème des fuites de lumière et pourrait commencer à produire des panneaux OLED pour l'iPhone 15 d'ici la fin de l'année.



Source