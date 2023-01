BOE doublerait Samsung pour les écrans OLED des iPhone 15 et 15 Pro

D’après les informations de Ming-Chi Kuo, Apple aurait passé une commande importante auprès du fournisseur d'écrans BOE pour l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro pour la seconde moitié de 2023, ce dernier pouvant potentiellement dépasser Samsung comme principal fournisseur d'écrans de l'iPhone d'ici 2024. Un changement inédit depuis l’avènement de l’OLED sur les téléphones Apple, soit l’iPhone X.

BOE devant Samsung ?

Sur le blog Medium, l'analyste Ming-Chi Kuo affirme que le chinois BOE a battu Samsung pour les commandes de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Pro à venir, et que d'ici 2024, BOE commencera à expédier en masse des écrans LTPO haut de gamme pour l'iPhone, ce qui en fera le plus grand fournisseur d'écrans pour la firme de Cupertino, un bouleversement.

BOE a battu Samsung et obtenu la plupart des commandes d'écrans pour les nouveaux iPhone 15 et 15 Plus au deuxième semestre 23. Si le développement et la production se déroulent sans problème au cours des prochains mois, BOE deviendra le plus grand fournisseur d'écrans pour l'iPhone 15 et 15 Plus, avec une part de marché d'environ 70 % (contre 30 % pour Samsung).



BOE devrait commencer à expédier en masse des écrans LTPO pour les iPhones haut de gamme en 2024, Samsung et LG Display étant également fournisseurs. Si BOE peut obtenir des commandes pour 20 à 30 % des écrans LTPO haut de gamme pour iPhone au deuxième semestre 24 et maintenir une part de marché d'environ 70 % pour les écrans bas de gamme pour iPhone au deuxième semestre 24, BOE deviendra probablement le plus grand fournisseur d'écrans pour le nouvel iPhone au deuxième semestre 24.

Par le passé, BOE a tenté sans succès de devenir un acteur plus important dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple après avoir échoué aux tests de validation des produits. Jusqu'à présent, Samsung est le principal fournisseur d'écrans d'Apple, y compris pour l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, qui nécessitent une fabrication plus avancée en raison de la découpe de l'écran en forme de pilule. LG produit une autre partie des dalles OLED depuis quelques années, alors que BOE a obtenu un premier galop d’essai pour les iPhone 14 de base en 2022.