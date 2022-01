BOE va fournir les écrans OLED LTPO 120 Hz sur les iPhone 15 Pro

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

iPhone

Julien Russo

Réagir



Pour ses écrans d'iPhone, Apple a toujours choisi Samsung Display et LG, deux partenaires qui apportent une certaine fiabilité dans la capacité de production et une qualité exceptionnelle. Souhaitant s'ouvrir à d'autres fournisseurs qui proposent des prix moins chers, Apple a commencé à se rapprocher de BOE, un géant chinois dans le secteur qui a pris le temps à faire ses preuves.

Le partenariat Apple et BOE va devenir plus important

Entre Apple et BOE les débuts ont été difficiles, la firme chinoise avait très envie de travailler pour le géant californien, mais les exigences qualité pour devenir fournisseur de l'iPhone n'arrivait pas à être atteints. Les ingénieurs de BOE ont mis le paquet pendant de nombreux mois et ont réussi à attirer l'attention d'Apple.

BOE a officiellement rejoint les fournisseurs d'écrans pour iPhone en 2021 en fournissant les écrans 60 Hz des iPhone 13, un démarrage tout en douceur pour voir ce que donnait cette nouvelle collaboration.



Aujourd'hui, Apple serait convaincu par l'ambition, le sérieux et la motivation de BOE qui veut devenir un grand rival de Samsung Display et LG sur le carnet de commandes. Selon un rapport du média The Elec, Apple aurait pris la décision de donner plus de responsabilités à ce récent fournisseur dès 2023.

Le géant des écrans pour smartphone aurait reçu pour mission de gérer une partie des écrans des iPhone 15 Pro qui seront commercialisés dès le mois de septembre de l'année prochaine.

Pour BOE, c'est une bonne nouvelle puisqu’après avoir fourni les écrans 60 Hz des iPhone 13, l'entreprise passe au niveau supérieur en s'occupant bientôt des écrans OLED LTPO 120 Hz.

Toutefois, ce nouvel accord avec Apple va provoquer beaucoup de travail supplémentaire à BOE, la firme chinoise ne va pas avoir d'autres choix que d'augmenter la superficie de ses infrastructures et de lancer des campagnes de recrutements.



Le rapport explique également que pour la gamme iPhone 14 de cette année, BOE sera toujours l'un des fournisseurs pour les écrans 60 Hz. Apple souhaite maintenir encore sa confiance exclusivement envers Samsung Display pour les écrans à un taux de rafraîchissement 120 Hz.