Samsung produit seul les écrans OLED des quatre iPhone 15

Samsung serait devenu le principal fournisseur d'écrans OLED pour la gamme iPhone 15 d'Apple, s'assurant ainsi un quasi-monopole sur ces composants cruciaux pour l'année en cours. Cette situation résulte du fait que le fabricant chinois BOE n'a pas obtenu l'autorisation officielle d'Apple pour produire en masse les panneaux OLED en question.

L'échec de BOE

BOE devait initialement fournir des écrans OLED pour l'iPhone 15 standard et l'iPhone 15 Plus (qui remplace numériquement le regretté iPhone 15 mini). Cependant, l'entreprise a été confrontée à des problèmes liés à des fuites de lumière autour de la section de l'écran OLED où les découpes pour la caméra TrueDepth et la technologie Face ID. Ces complications ont entraîné des retards dans l'obtention de l'approbation d'Apple, qui a finalement décidé d'annuler la commande, ce qui a fait perdre à BOE sa chance de devenir un fournisseur important dans la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone.



En conséquence, l'allocation initialement prévue pour BOE a été transférée à Samsung Display. LG Display, qui est chargé de fournir des panneaux OLED pour les deux modèles d'iPhone 15 Pro, n'a reçu qu'une approbation conditionnelle pour le plus petit iPhone 15 Pro, l'approbation formelle pour l'iPhone 15 Pro Max étant attendue dans le courant du mois.

Samsung en profite

Par voie de conséquence, Samsung est le seul fournisseur de panneaux OLED pour les quatre modèles d'iPhone 15, et son volume de production a largement dépassé ses plans initiaux. Pour répondre à cette demande accrue, Samsung augmente ses commandes de matériaux et de pièces connexes, avec un surplus de 20 % pour septembre et octobre par rapport au mois d'août.

Pour les modèles iPhone 15 et iPhone 15 Plus standard, Samsung fournit des panneaux TFT (thin-film transistor) en silicium polycristallin à basse température (LTPS). Il est probable que ces modèles ne bénéficieront toujours pas de la prise en charge 120 Hz (ProMotion) et d'une fonction d'affichage permanent.



En revanche, les modèles supérieurs iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max sont équipés de panneaux TFT OLED en silicium polycristallin à basse température (LTPO). Ces panneaux LTPO prennent en charge un affichage ProMotion à 120 Hz et offrent une capacité de rafraîchissement de 1 Hz, ce qui permet à l'écran de verrouillage de rester visible sans épuiser la batterie de manière significative, comme sur l'Apple Watch depuis quelques années.



En plus de ces avancées, des rumeurs suggèrent que tous les modèles d'iPhone 15 pourraient être équipés d'une puce de pilotage d'écran OLED plus économe en énergie, fabriquée selon un processus de 28 nm. Cela permettrait de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la durée de vie de la batterie.



Alors que les modèles iPhone 15 Pro devraient offrir une meilleure autonomie grâce à l'inclusion d'une puce A17 plus rapide fabriquée selon un processus de 3 nanomètres, les iPhone 15 de base n'auront droit qu'à la puce A16, plus puissante que l'A15 des iPhone 14, mais toujours en 5 nm.



Quant à BOE, il reste un espoir de rattraper le train en marche, mais ce ne sera pas pour des volumes très importants. Apple pourrait lui demander de réaliser une petite part pour tester ses capacités.



