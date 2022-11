LG Display va apporter du renfort à Samsung Display pour les écrans OLED LTPO des iPhone 14 Pro

Être un fournisseur de composants pour la dernière génération d'iPhone n'est pas une chose simple, Samsung Display et les nombreuses autres entreprises qui fournissent quotidiennement Apple ne vous diront pas le contraire. Si Samsung arrive à suivre la cadence malgré la multitude de commandes venant de l'Apple Park, un soutien est toujours le bienvenu, Apple semble l'avoir compris à travers cette décision !

LG Display va fournir les iPhone 14 Pro en écran OLED LTPO

Selon un récent rapport du média The Elec en Corée du Sud, le fournisseur LG Display a commencé à envoyer des écrans OLED LTPO à Apple pour l'iPhone 14 Pro. Après une longue période pour arriver au même niveau que Samsung Display, l'entreprise est désormais prête, LG a répondu aux exigences qualités très pointilleuses d'Apple et se positionne comme étant "apte" à produire en très grande quantité pour les fêtes de fin d'année !



Initialement, LG Display devait fournir Apple en écran OLED LTPO pour l'iPhone 14 Pro dès le lancement en septembre, malheureusement, la firme a fait face à un important retard qui a profité à Samsung Display qui était l'unique fournisseur depuis plus de 2 mois.



Quand Apple peut se le permettre, l'entreprise préfère s'appuyer sur plusieurs fournisseurs différents, cela permet de mettre la pression à un partenaire quand celui-ci s'enflamme un peu trop sur les prix. On a pu le voir récemment avec TSMC qui n'a pas hésité à augmenter les tarifs de ses puces, le fournisseur taïwanais savait qu'Apple n'aurait pas d'autre alternative dans l'immédiat et se retrouverait au pied du mur.

Notons quand même que pour LG Display, c'est un grand pas dans sa collaboration avec Apple, c'est la première fois que le fournisseur spécialisé dans les écrans pour smartphone fournit un écran OLED LTPO destiné à l'iPhone. Le travail autour de cet accord a commencé l'année dernière, LG a mis ses meilleurs ingénieurs sur le projet et a élevé sa capacité de production dans ses usines pour répondre aux commandes d'Apple.

L'arrivée de LG Display pour les écrans OLED LTPO de l'iPhone 14 Pro est une bonne et mauvaise chose pour Samsung Display, le partenaire sud-coréen va pouvoir souffler un peu, car les commandes seront moins nombreuses, mais l'entreprise perdra de l'argent, car le gâteau devra être partagé avec LG Display.



À l'heure actuelle, voici les contrats en cours auprès des fournisseurs pour les écrans :

iPhone 14 : BOE et Samsung Display

: BOE et Samsung Display iPhone 14 Plus : Samsung Display (et BOE ?)

: Samsung Display (et BOE ?) iPhone 14 Pro : Samsung Display et LG Display

: Samsung Display et LG Display iPhone 14 Pro Max : Samsung Display

Autant dire que Samsung ne sera pas en reste en ce qui concerne son contrat avec Apple, le géant californien maintient une confiance spectaculaire envers son concurrent sur le marché des smartphones. Il faut dire aussi que si Samsung est le "chouchou" pour fournir les écrans, c'est que l'entreprise excelle dans la qualité et a la capacité de produire énormément d'unités.