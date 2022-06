Samsung va produire 80 millions d'écrans OLED pour les iPhone 14

Alors qu'Apple teste cette semaine les écrans OLED de BOE en vue d'un approvisionnement mineur de l'iPhone 14, on rapporte que Samsung Display fournira à Apple quelque 80 millions d'écrans à diodes électroluminescentes organiques (OLED) pour son nouvel iPhone 2022.

Samsung toujours en tête des fournisseurs d'écran

Selon un rapport d'ETNews, Samsung Display collabore avec Duksan Neolux, Solus Advanced Materials et Samsung SDI pour produire en masse et fournir des écrans OLED de qualité à la marque américaine.



Selon des sources proche du dossier, Samsung Display fournira 80 millions de panneaux pour tous les modèles de la série iPhone 14, dont la sortie mondiale est prévue au second semestre de cette année. La production de masse et la livraison devraient commencer au troisième trimestre. Le coréen conserverait donc la majorité de ces composants essentiels, probablement la moitié. Le reste sera réparti entre LG et BOE.

Samsung Display fournira à la série d'iPhone 14 des OLED à base d'oxyde polycristallin à basse température (LTPO) et de transistors à couche mince (TFT) offrant un excellent rendement énergétique, ainsi que des OLED à base de polysilicium à basse température (LTPS) et de transistors à couche mince (TFT) offrant un transfert de charge et une stabilité élevés.

Samsung Display a sélectionné des fournisseurs de matériaux pour fournir des OLED à l'iPhone 14 depuis l'année dernière. Il a choisi le matériau OLED d'Apple, le "M12". Il a été constaté que Duksan Neolux, Samsung SDI et Solus Advanced Materials figuraient également sur la liste du M12.



Duksan Neolux fournira Red Prime et Green Prime, qui émettent des couleurs rouges et vertes. Samsung SDI fournira Green Host, et Solus Advanced Materials fournira A-ETL. Duksan Neolux fournira également HTL, un matériau auxiliaire, en plus de Red Prime et Green Prime.

La sortie de l'iPhone 14 est prévue avec quatre modèles, deux modèles classiques et deux modèles professionnels. Samsung Display équipera les iPhone 14 et 14 Max de panneaux OLED de 6,1 et 6,7 pouces, et les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de panneaux OLED de 6,1 et 6,7 pouces. Pratiquement la moitié pour chaque gamme dont 38,17 millions de panneaux seront fournis uniquement pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Max.