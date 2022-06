L'évaluation de l'écran de l'iPhone 14 a lieu cette semaine, avant l'entrée en production

Parmi les indiscrétions qui sont révélées par des personnes qui travaillent chez les partenaires d'assemblage et les fournisseurs d'Apple, on retrouve une nouvelle information à propos de l'iPhone 14. Apple serait sur le point de procéder à l'évaluation finale de l'écran OLED de l'iPhone 14, il s'agit de la dernière étape avant l'entrée en production de masse.

Une dernière vérification avant le feu vert

Selon un récent rapport de The Elec, Apple serait sur le point de commencer la production de l'iPhone 14, toutefois il reste une dernière étape avant de donner le coup d'envoi chez Foxconn. Le géant californien doit passer l'évaluation de l'écran OLED de l'iPhone 14, l'objectif est de savoir si le fournisseur BOE a bien respecté tout ce qui avait été préalablement validé lors de la conception.



BOE est extrêmement surveillé depuis plus d'un mois par l'Apple Park, l'entreprise chinoise s'est permis de faire un "coup bas" à Apple en augmentant la largeur du circuit des transistors à couche mince sur l'écran de l'iPhone 13. Cela a été fait sans le consentement d'Apple, sans aucun avertissement et dans un but d’accroître le taux de rendement afin de faire toujours plus de revenus.

Heureusement pour BOE, Apple n'est pas du genre à être rancunier et supprimer le contrat du jour au lendemain à l'un des fournisseurs les plus importants pour les derniers iPhone.

Toutefois, ne pas être rancunier ne veut pas dire ne pas être vigilant, c'est pour cela qu'Apple préfère minutieusement vérifier si BOE n'a pas fait de modification de dernière minute sur l'écran de l'iPhone 14.



Cette évaluation aboutira sur une validation finale (ou non) avant le début du mois de juillet. Si tout est concluant, Apple donnera le feu vert pour que BOE produise en masse les écrans et les envoie aux partenaires d'assemblages comme Foxconn.



À noter que le rapport mentionne que Samsung Display et LG Display ont déjà passé l'évaluation des écrans OLED des iPhone 14 depuis plusieurs semaines, BOE aurait un gigantesque retard. Cependant, cela n’aura aucun impact sur la production des iPhone 14, puisque BOE a une faible quantité de commandes par rapport à Samsung et LG qui se partagent la majorité des livraisons.