Le chinois BOE écarté de la production de l'iPhone 14 ?

⏰ Il y a 6 heures

Alban Martin

Réagir



Le fournisseur BOE attend toujours l'autorisation d'Apple pour fabriquer des panneaux OLED pour la prochaine série d'iPhone 14, après qu'il ait été découvert que l'entreprise avait apporté des modifications de conception sans l'approbation d'Apple sur les iPhone 13 actuels dont il a la charge.

BOE est en mauvaise posture

Au début du mois, Apple a mis le fabricant chinois d'écrans à l'écart de la chaîne d'approvisionnement de l'iPhone 13 après avoir découvert qu'il avait modifié la conception de ses panneaux OLED en augmentant la largeur du circuit des transistors à couche mince.



Selon les sources de The Elec, ce changement a été effectué dans le but d'augmenter le taux de rendement, mais lorsqu'Apple a découvert ce qui avait été fait, elle a demandé à BOE d'arrêter immédiatement la production. En conséquence directe, le sous-traitant n'aurait reçu aucune commande d'Apple pour des dalles destinées à l'iPhone 14.



Selon le dernier rapport, les responsables de BOE se sont rendus à Cupertino pour expliquer pourquoi ils avaient unilatéralement modifié la conception du circuit en question, mais il semble que l'explication n'ait pas convaincu Apple, qui envisage désormais de passer la commande initialement destinée à BOE à Samsung et LG.

Après l'incident, le panneau d'affichage chinois a envoyé un cadre supérieur et des employés au siège d'Apple pour expliquer pourquoi il a modifié la largeur du circuit des transistors.



Ils ont également demandé au fabricant de l'iPhone d'approuver la production de panneaux OLED pour l'iPhone 14, mais n'ont pas reçu de réponse claire d'Apple, ont-ils ajouté.



Cupertino semble sur le point de passer la commande d'environ 30 millions de panneaux OLED qu'elle comptait passer à BOE avant l'incident à Samsung Display et LG Display.

Apple souhaiterait plus de 150 millions de panneaux OLED pour la série d'iPhone 14, contre, initialement 140 millions d'unités. Les fabricants de panneaux d'affichage commenceront probablement la production le mois prochain, Samsung devant fabriquer les panneaux pour les modèles 6,1 pouces et 6,7 pouces de l'iPhone 14 Pro et LG devant fournir les panneaux pour l'iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.



BOE a fabriqué des panneaux OLED pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13 dans deux usines en Chine, représentant seulement 10 % de tous les écrans d'iPhone en 2021, mais la société avait prévu une expansion significative pour dépasser LG Display et devenir le numéro deux des fournisseurs d'écrans d'iPhone d'Apple en 2023.