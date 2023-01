iPhone 14 Pro : une vidéo pour fêter le Nouvel An chinois

À l'occasion du Nouvel An chinois, Apple vient de mettre en ligne sa traditionnelle vidéo qui met en scène une histoire tournée en Chine par la dernière génération d'iPhone Pro. La vidéo a été publiée sur YouTube et partagée par Tim Cook sur Weibo, le populaire réseau social en Chine. Découvrez la nouvelle vidéo !

Apple fête le Nouvel An chinois

En Chine, le Nouvel An est synonyme de festivité et de rassemblement entre amis et en famille. Chaque entreprise, qu'elle soit locale ou étrangère, sait que cette période de l'année est l'un des moments les plus importants, c'est pour cela que la communication autour du Nouvel An chinois est indispensable.

Les entreprises organisent des promotions, offrent des cartes-cadeaux pour toute commande, diffusent des publicités à la TV...

Apple l'a compris et propose cette année une nouvelle vidéo qui partage une "histoire qui met en lumière l'humanité, montre le pouvoir de poursuivre sa passion et nous rappelle tout ce qu'il faut pour surmonter les obstacles de la vie".



La firme de Cupertino a fait appel au réalisateur Peng Fei pour la réalisation de ce court métrage. Bien sûr, tout n'a été tourné qu'avec des iPhone 14 Pro, le but étant à quel point le dernier iPhone est capable de tourner des vidéos impressionnantes. Tout y est : l'éclairage, la fluidité des mouvements, l'intensité des couleurs...