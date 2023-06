iPhone 14 Pro : Apple met un coup de projecteur aux vidéos dans une publicité

Dans ses campagnes marketing, Apple met souvent en avant la confidentialité qu'apportent les systèmes d'exploitation de ses produits, mais aussi... les photos et vidéos. En effet, Apple réalise des prouesses chaque année en proposant une nette amélioration dans les photos et vidéos prises avec les dernières générations d'iPhone. Cette fois-ci encore, Apple met le paquet pour promouvoir l'iPhone 14 Pro.

La dernière publicité avant les iPhone 15 ?

Alors que nous sommes plus qu'à quelques mois de l'annonce et de la commercialisation de la gamme iPhone 15, Apple n'abandonne pas ses iPhone 14 en mettant le paquet sur la promotion de l'iPhone 14 Pro. Le géant californien vient de mettre en ligne sur sa chaîne YouTube la vidéo promotionnelle "The Great Escape", un spot publicitaire de 2 minutes et 38 secondes tournées dans les rues d'Istanbul en Turquie.



Cette vidéo que vous pouvez voir en fin d'article a été tournée à 100% avec l'iPhone 14 Pro, mais avec l'utilisation de plusieurs accessoires et de logiciels complémentaires. Toutefois, l'utilisation de logiciels ne signifie pas que la vidéo a été retouchée, ils ont uniquement servi aux différentes transitions que l'on peut voir dans la vidéo où l'on retrouve beaucoup de dynamisme.

Dans la vidéo promotionnelle d'Apple, vous assistez à une course poursuite pleine d'action dans le Grand Bazar d'Istanbul, on retrouve deux jeunes en skateboard, l'un qui réalise des figures et l'autre qui enregistre les prouesses de son ami avec l'iPhone 14 Pro violet intense entre ses doigts. Dans cette course poursuite, on retrouve plusieurs policiers qui essaient d'arrêter les jeunes qui dérangent les clients des commerçants du Grand Bazar.



Au cours de la vidéo, une personne coupe à plusieurs reprises les successions d'extraits de la course poursuite pour expliquer aux spectateurs ce qu'est capable de faire l'iPhone 14 Pro et toutes les fonctionnalités qu'offre Apple pour créer des vidéos incroyables et immersives.



Pour rappel, l'iPhone 14 Pro propose des vidéos en 4K HDR Dolby Vision jusqu'à 60 images par seconde, un mode Cinématique en 4K HDR de 30 i/s, un mode action (dédié pour ce type de vidéo où ça bouge beaucoup) en 2,8K à 60 i/s, des enregistrements vidéo en macro, ralenti et accéléré...

Sans oublier bien sûr la stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p) qui a été mis en avant par Apple plus d'une fois dans ses vidéos.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.