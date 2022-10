Apple affirme que la production des iPhone 14 Pro est poussée à son maximum pour répondre à la demande des consommateurs

Depuis le lancement des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, Apple fait face à une forte demande qui provoque sans surprise une gigantesque attente dans les délais de livraison sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs. Après les résultats financiers du troisième trimestre civil de 2022, le CEO d'Apple s'est exprimé à ce sujet.

Apple fait au mieux

Cette année, Apple a tout fait pour que les consommateurs privilégient l'achat des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, la majorité des nouveautés de la gamme se sont portées sur ces deux modèles et les deux autres ont été abandonnés pour ressembler à des "iPhone 13S".



Apple s'attendait à un magnifique succès pour les iPhone 14 Pro, mais pas à une telle demande de la part des clients !

On a pu le voir sur les commandes auprès des fournisseurs où l'iPhone 14 Pro était censé afficher 50% des expéditions de la gamme et qui a finalement grimpé jusqu'à 65%.



Au micro de Steve Kovack de CNBC, Tim Cook a assuré que cette tendance un peu imprévisible a été prise en compte par Apple et que les partenaires sont au maximum pour expédier le plus possible d'iPhone 14 Pro et Pro Max !

Nous sommes limités en ce moment sur les 14 Pro et Pro Max et nous l'avons été depuis le jour de notre lancement... et donc évidemment, nous poursuivons l'offre là-bas et essayons d'obtenir autant d'approvisionnement que possible pour résoudre la demande.

Les revenus tirés des iPhone ont été plus faibles que l'avait prédit Apple au troisième trimestre civil. N'oublions pas non plus que la période en question ne couvre qu'un peu plus d'une semaine de ventes pour l'iPhone 14 et 14 Pro. Les ventes d'iPhone ont augmenté de près de 10% d'une année sur l'autre, tandis que le revenu total d'Apple pour le trimestre a grimpé de 8%.



Tim Cook a conclu l’entretien avec Steve Kovach en affirmant être extrêmement satisfait des taux de change pendant le troisième trimestre civil :

Les vents contraires en devises ont été de plus de 600 points de base pour le trimestre. C'était donc important. Nous aurions grandi à deux chiffres sans les difficultés en devises.

Lors de l'interview, on a pu apercevoir un Tim Cook détendu et surtout comblé par les résultats financiers d'Apple. L'entreprise a battu un nouveau record avec 90,15 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 20,72 milliards de dollars de bénéfices !

L'ensemble des segments affichent une hausse des ventes, sauf la catégorie des iPad qui a connu une baisse de 13,06%.