Apple évoque la conception interne de l'iPhone 14 qui facilite les réparations

Vous ne le connaissez probablement pas, mais Richard Dinh, directeur principal de la conception des produits iPhone chez Apple, s'est récemment entretenu avec Tim Biggs, du Sydney Morning Herald, au sujet de la conception de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Plus, notamment des modifications internes qui ont pour but de rendre les appareils plus facilement réparables.

Un détail qui change tout

Comme évoqué à leur sortie, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont équipés d'un panneau arrière en verre amovible pour faciliter les réparations, ce qui en fait les premiers modèles de la marque pouvant être ouverts à la fois par l'avant et par l'arrière depuis l'iPhone 4S. Toutefois, ce changement n'a pas été reporté sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, qui ne peuvent toujours être ouverts que par la face avant.

© iFixit

Cette nouvelle conception structurelle avec un cadre central en aluminium "aide à dissiper plus de chaleur sur toute la surface de manière plus cohérente", et la possibilité d'accéder à la carte logique des deux côtés de l'appareil entraîne "une meilleure réparabilité", selon Richard Dinh. Cela augmente donc la réparabilité de la machine, mais aussi sa longévité puisqu'elle aura moins tendance à chauffer.



L'année dernière, Kyle Wiens d'iFixit a estimé que l'iPhone 14 représentait "la refonte la plus importante de l'iPhone" depuis l'iPhone X, compte tenu de la réparabilité accrue. D'après lui, les changements sont "une telle affaire que cela aurait dû être la grande annonce d'Apple - l'iPhone a été redessiné de l'intérieur pour le rendre plus facile à réparer."

Dinh a également abordé l'approche d'Apple dans la conception des modèles d'iPhone standard, notant que l'entreprise n'a pas de formule stricte.



"Nous ne suivons pas toujours une recette, même si nos clients aimeraient peut-être prédire ce que nous allons faire ensuite, mais tout commence toujours par l'expérience du client", a-t-il déclaré, ajoutant que "parfois nous nous inspirons des Pros parce qu'ils sont tout simplement incroyables" et "parfois nous allons faire quelque chose de différent."



Avec les futurs iPhone 15, la rumeur veut qu'Apple distingue encore un peu plus ses iPhone, avec notamment un iPhone 15 Ultra tout en haut, puis un iPhone 15 Pro, suivi des iPhone 15 et 15 Plus. Si les deux derniers auront droit à la puce A16 et à la Dynamic Island, ils feront l'impasse sur le cadre en titane, le téléobjectif périscopique, la puce A17, l'écran 120 Hz et plus encore comme probablement la recharge inversée.



En attendant, les iPhone 14 sont en promotion...