Rumeur : la recharge sans fil inversée sur iPhone est toujours en développement

On ne peut le nier, il y a certaines fonctionnalités qui sont courantes et populaires sur les smartphones sous Android que nous n'avons pas encore sur l'iPhone. La recharge sans fil inversée est probablement le meilleur exemple pour montrer à quel point Apple peut prendre du retard sur des atouts pourtant tellement basique sur les smartphones d'aujourd'hui !

Apple n'abandonne pas le projet

Selon un récent rapport de 9to5mac qui a obtenu plusieurs informations de sources familières bien renseignées, les ingénieurs et développeurs de l'Apple Park continuent de travailler activement sur la recharge sans fil inversée sur l'iPhone. Ce type de recharge est une technique qui permet à un utilisateur de recharger deux appareils à la fois, comme un téléphone et un accessoire sans fil (compatible Qi). Autrement dit, avec cette fonctionnalité, l'iPhone est capable de partager de son autonomie avec d'autres appareils, ce qui peut dépanner quand on est à l'extérieur sans batterie externe ni prise de courant à proximité !



S'il est pour le moment impossible de savoir quand sortira cette fonctionnalité fantastique sur l'iPhone, Apple semble toutefois bien avancer sur ce projet, le géant californien s'est rapproché de Wireless Power Consortium le mois dernier pour concevoir une norme de charge sans fil Qi nouvelle génération. Sans surprise, le géant californien ne veut pas juste "faire comme les concurrents", mais proposer une technologie de recharge inversée plus performante, fiable et rapide. Comme d'habitude, Apple a des exigences qualité très élevées que devra combler cette nouvelle norme de charge sans fil Qi.

D'après les indiscrétions obtenues dans le rapport, Apple envisageait d’inclure la recharge inversée dans l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, l'entreprise comptait (une fois de plus) snober l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus qui n'y aurait pas eu le droit. Malheureusement, le projet entre Apple et Wireless Power Consortium ne s'est pas terminé à temps, ce qui a rapidement conduit à l'annulation de l'intégration dans la dernière génération d'iPhone.



Au-delà de l'aspect matériel, Apple travaille aussi sur la partie logicielle qui sera "unique", celle-ci s'occupera de veiller à la gestion des vitesses de charge entre l'iPhone et l'autre appareil et surveillera également la dissipation de la chaleur afin d'éviter une surchauffe qui pourrait accélérer le vieillissement de la batterie de votre iPhone. Pour faire simple, le micrologiciel devra assurer une sécurité et de la fiabilité dans la recharge sans fil inversée.



Les sources de 9to5Mac ont prévenu que la mise en œuvre de la recharge sans fil inversée pourrait être encore reportée, voire abandonner si les choses ne se passent pas comme prévu. Des problèmes de gestion de la chaleur et de taux de charge ont retardé la fonctionnalité depuis au moins l'iPhone 11. On espère juste que la recharge inversée sur l'iPhone ne prendra pas le même chemin que l'AirPower où on a déjà perdu tout optimisme depuis plusieurs années...