Le développement de la puce Wi-Fi de l'iPhone 17 serait suspendu

Récemment, les rumeurs se sont concentrées sur la puce Wi-Fi du côté d'Apple. Alors que la firme a prolongé son contrat avec Qualcomm pour trois années supplémentaires, MediaTek se plie en quatre pour entrer dans la chaîne d'approvisionnement du géant américain par le biais de produits "accessoires" tels que l'Apple TV. Mais tous les regards sont tournés vers la puce Wi-Fi maison d'Apple, attendue dans les nouveaux iPhone 17 Pro en 2025. Si Apple souhaite reprendre le contrôle sur la plupart des composants de ses téléphones, cela ne se fait pas d'un claquement de doigts. Tout comme le modem 5G, la puce Wi-Fi connait des difficultés de conception et de développement.

Pas de Wi-Fi amélioré dans l'iPhone 17

Selon les dernières informations de DigiTimes, Apple, qui a investi de manière significative dans le développement de puces Wi-Fi 7, a du temporairement interrompre le projet. L'équipe en charge a même été réorganisée, pour tenter de trouver les solutions aux problèmes rencontrés. Si l'on ajoute à cela les difficultés rencontrées par Apple dans le développement de puces modem 5G, qui ont conduit à l'extension du partenariat avec Qualcomm, il est clair que concevoir tous les composants d'un smartphone moderne n'est pas chose aisée.

Ce n'est pas pour rien que des sociétés spécialisées, telles que Broadcom et Qualcomm, ont accumulé une expérience considérable et des technologies brevetées dans le secteur des connexions sans fil. Selon certains experts, les barrières à l'entrée sont très élevées, qu'il s'agisse de puces pour réseaux sans fil ou câblés.



Actuellement, Broadcom reste le principal fournisseur des puces Wi-Fi d'Apple. La firme de Cupertino met tout en oeuvre pour s'en passer dès 2025, mais les dernières nouvelles ne sont pas bonnes. Apple aurait le plus grand mal à dépasser les composants de son fournisseur.



Il faut savoir que Broadcom n'est pas seulement le leader du Wi-Fi pour smartphones, mais aussi le leader de l'ensemble du marché du Wi-Fi. Surpasser les produits de Broadcom en si peu de temps est certainement un véritable défi pour Apple. L'iPhone 15 Pro actuel possède une puce WiFi 6E qui est déjà très rapide.



Alors qu'il aurait été plus sage d'introduire ses propres composants dans des produits à "faibles volumes", l'objectif d'Apple était de les introduire directement dans l'iPhone. Celui qui représente toujours la moitié du chiffre d'affaires ne peut se permettre aucun faux pas.



En d'autres termes, les puces développées par Apple devront atteindre les mêmes performances en matière de connectivité et de consommation d'énergie que les puces de Broadcom et de Qualcomm pour éviter de faire chuter les ventes de l'iPhone. Si elle n'y parvenait pas, MediaTek pour réaliser un joli coup en obtenant un contrat, permettant de faire jouer la concurrence avec Broadcom.



Pour les sources de DigiTimes, à moins qu'Apple ne débauche un groupe de spécialistes d'élite et n'investisse des ressources importantes dans le développement, elle ne sera pas en mesure de mettre au point une puce de réseau sans fil viable à court terme. D'un autre point de vue, il n'est pas certain qu'investir autant d'efforts dans les puces périphériques soit plus rentable que de simplement se procurer les puces à l'extérieur.



Apple ne ferait-elle pas mieux de se concentrer sur les puces de processeur, dont les performances sont exceptionnelles, afin d'assurer sa supériorité sur ce domaine clé ? Quel est votre avis ?