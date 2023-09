Apple prolonge son accord avec Qualcomm pour les modems 5G

Mauvaise nouvelle pour Apple, et ses clients, la société a prolongé de trois ans son accord avec Qualcomm pour l'obtention de modems, ce qui semble indiquer que le travail sur le modem maison prend plus de temps que prévu, comme le rapporte Bloomberg.

Apple n'a pas terminé son propre modem

Si Apple prend un retard conséquent, cela fait les affaires de Qualcomm, la firme à la pomme étant le plus gros client du fondeur, représentant près d'un quart du chiffre d'affaires annuel. Dans un communiqué, Qualcomm a déclaré que l'accord avec Apple couvrait "les lancements de smartphones en 2024, 2025 et 2026". L'accord initial devait expirer cette année et la gamme iPhone 15 était censée être la dernière à utiliser les modems Qualcomm. Autrement dit, les modems de nos téléphones seront signés Qualcomm jusqu'à l'iPhone 18...

En sous-texte, l'accord nouvellement prolongé indique que le travail d'Apple sur son propre modem 5G personnalisé prend beaucoup plus de temps que prévu. Apple aurait démarré les travaux en 2018 et a acquis la majorité des activités mobiles d'Intel en 2019 afin d'accélérer son projet. Le calendrier de lancement du modem a glissé de 2023 à 2024 ou 2025, mais cela pourrait finalement être 2027. À moins que la société dirigée par Tim Cook ne décide de déployer progressivement sa puce réseau sur de nouveaux appareils entre temps. Un iPhone 16 Pro ou iPhone 17 Pro serait le candidat parfait.



Après avoir conçu ses propres processeurs pour iPhone, iPad puis Mac, Apple souhaite en faire de même pour les modems avec comme objectif de réduire la consommation énergétique (pour augmenter l'autonomie de la batterie, améliorer les performances ainsi que réduire les coûts. Jusqu'à présent, les travaux de l'entreprise sur le modem ont apparemment été entravés par de surconsommation électrique et des défis bureaucratiques, tels que la certification du modem auprès des autorités.