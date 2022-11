Apple utilisera bien les modems de Qualcomm pour l’iPhone 15

Apple continuera à s'approvisionner en modem auprès de Qualcomm pour la gamme d'iPhone 15 de 2023, selon les dernières informations de Mark Gurman de Bloomberg. Qualcomm a déclaré qu'elle allait fournir la "grande majorité" des puces modem pour les appareils d'Apple, alors qu’elle était censé commencer à laisser la main dès l’an prochain.

Qualcomm encore maître des modems en 2023

Qualcomm a déclaré en novembre 2021 qu'elle prévoyait de fournir 20 % des puces modem d'Apple en 2023, confirmant un passage attendu aux puces modem d'Apple. Apple s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis de Qualcomm en développant sa propre technologie de modem en interne basé sur son rachat de la division mobile d’Intel, mais il ne semble pas que les puces d'Apple seront prêtes pour un lancement dans quelques mois.

Le rapport de Gurman fait écho à des informations partagées par l'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo. Ce dernier a déclaré en juin 2022 que les travaux d'Apple sur une puce modem 5G ne sont pas terminés et que Qualcomm resterait le fournisseur de modems d'Apple pour la gamme d'iPhone 2023.



Apple devrait créer sa propre puce modem à terme, mais il faudra que le niveau de performances soit aussi important que celui des processeurs MX des Mac afin de pouvoir en faire un argument de vente supplémentaire.



Apple a lancé une bataille juridique contre Qualcomm en 2017, accusant son fournisseur de percevoir injustement des redevances pour des technologies avec lesquelles elle n'avait rien à voir. Apple souhaitait effectuer une transition en s'éloignant de Qualcomm avec le passage à la 5G pour cesser de payer les redevances de Qualcomm et utiliser à la place la technologie Intel, mais cette dernière n'a pas été en mesure de fabriquer des puces 5G répondant aux normes d'Apple.



Apple a été contraint de régler son litige avec Qualcomm par un contrat pluriannuel et utilise les modems 5G de Qualcomm pour les gammes d'iPhone et d'iPad. L’iPhone 14 utilise par exemple le modem X65.