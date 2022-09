Les iPhone 14 ont un modem 5G Qualcomm X65 plus rapide

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro embarquent un modem Snapdragon X65 de Qualcomm pour des vitesses 5G plus rapides, une consommation d'énergie plus faible et une meilleure prise en charge des ondes millimétriques sur les modèles américains, selon un démontage complet des téléphones partagé sur YouTube aujourd'hui.

Un modem plus performant sur les nouveaux iPhone

La puce X65 est visible sur la carte logique dans un nouveau démontage de l'iPhone 14 Pro signé WekiHome. Il en va logiquement de même sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus, car tous les modèles d'une même série partagent généralement le même modem.

Qualcomm a annoncé le modem X65 en février 2021 avec des améliorations de l'efficacité énergétique, ce qui permet d'améliorer l'autonomie de la batterie lors de l'utilisation de la 5G. En outre, le modem X65 est le premier modem 5G à 10 Gigabit et système d'antenne pour smartphones au monde, permettant des vitesses de données théoriques jusqu'à 10 gigabits par seconde. En mai 2021, Qualcomm a mis à jour son modem Snapdragon X65 avec une prise en charge plus large du spectre des ondes millimétriques.



Les améliorations de l'efficacité énergétique du modem X65 et de la puce A16 Bionic contribuent à une plus grande autonomie de la batterie des iPhone 14 Pro. Selon un test de batterie réalisé en début de semaine, l'iPhone 14 Pro Max durait deux heures de plus que l'iPhone 13 Pro Max de l'année dernière. L'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max arrivent d'ailleurs chez les clients ce jour. Nous avons reçu un iPhone 14 Pro Max et nous attendons toujours le 14 Pro.



Voici la vidéo en question du YouTuber WekiHome :