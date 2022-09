La batterie de l’iPhone 14 Pro Max tient 2 heures de plus que l’iPhone 13 Pro Max

Le nouvel iPhone 14 Pro Max dure deux heures de plus que l'iPhone 13 Pro Max de l'année dernière, selon un test de batterie réalisé par Tom's Guide destiné à simuler une utilisation réelle. C’est un argument de poids et qui est bien plus concret que les chiffres avancés par Apple.

Un test poussé de l’iPhone 14 Pro Max

Dans son test de l'iPhone 14 Pro Max, Tom's Guide a déclaré que le nouvel iPhone durait en moyenne 14 heures et 42 minutes sur une seule charge complète. Dans un test similaire, l'iPhone 13 Pro Max a duré 12 heures et 16 minutes. Dans le classement de Tom's Guide sur l'autonomie des smartphones, l'iPhone 14 Pro Max se classe désormais en deuxième position après l'Asus ROG Phone 6 Pro, qui a offre une autonomie d'environ 15 heures et 30 minutes.

Lors de ses tests, Tom's Guide a constaté que l'iPhone 14 Pro Max ne s'est vidé de 30 % en 5 heures qu'en téléchargeant des applications, en écoutant de la musique et en prenant des photos et des vidéos.

Anecdotiquement, l'iPhone 14 Pro Max s'en sort plutôt bien en termes d'endurance. Après une charge de près de 90 % et une utilisation du téléphone de 13 h à 18 h pour télécharger des applications, écouter de la musique et prendre des photos et des vidéos, la batterie du téléphone n'est tombée qu'à 60 %.

En ce qui concerne la charge, les résultats des tests de Tom's Guide ne sont pas à la hauteur de l'affirmation d'Apple selon laquelle l'iPhone 14 Pro Max peut se charger à 50 % en moins de 30 minutes. Les tests effectués par la publication ont montré qu'il ne s'est rechargé de 0 à 42 % qu'en une demi-heure.

Malheureusement, l'iPhone 14 Pro Max s'en tient à une charge de 20 W, alors qu'il existe des téléphones à charge plus rapide. En chargeant un iPhone 14 Pro Max déchargé, nous n'avons atteint que 42 % en 30 minutes ; Apple affirme que vous pouvez atteindre 50 %, nous allons donc refaire le test et mettre à jour cette critique. À titre de comparaison, le Galaxy S22 Ultra a atteint 58 % en 30 minutes avec son chargeur de 25 W, et le OnePlus 10 Pro a atteint 93 % et 55 % en 15 minutes, en bénéficiant d'une vitesse de charge de 65W.

Par rapport à l'iPhone 13 Pro Max, l'iPhone 14 Pro Max a effectivement une batterie légèrement plus petite, mais bénéficie de la nouvelle puce A16 Bionic et d'un écran plus efficace. Contrairement à l'iPhone 13 Pro, l'iPhone 14 Pro dispose d'un écran OLED plus avancé avec un taux de rafraîchissement variable pouvant aller jusqu'à 1 Hz, contre 10 Hz pour l'iPhone de l'année dernière.



En plus de la dalle OLED plus efficace, l'écran est désormais contrôlé par un nouveau moteur d'affichage intégré à la puce A16 Bionic qui atténue la consommation d'énergie et des fonctions comme ProMotion, Dynamic Island et l'affichage toujours actif.



L'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max commenceront à être livrés aux clients ce vendredi 16 septembre.