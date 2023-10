Tous les iPhone 15 intègrent le nouveau modem X70 de Qualcomm

Nous le savions déjà, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont dotés d'un nouveau modem 5G signé Qualcomm, le X70. Mais les performances 5G des modèles standards ont également été revues à la hausse. Comme l'a démontré Shahram Mokhtari d'iFixit sur X, Apple a équipé l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus de ce modem nouvelle génération. La firme a remplacé le X65 par le X70 sur les quatre téléphones.

Apple n'a pas lésiné sur les moyens

Le technicien en chef d'iFixit explique :

Cela montre également que les modèles de base d'Apple ne sont pas seulement les petits frères et sœurs qui reçoivent toujours des objets de l'année dernière. Il semble y avoir une véritable volonté de maintenir les composants des cartes logiques à jour, malgré les ressources supplémentaires requises pour ce faire.

Ainsi, l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max intègrent tous le modem X70 de Qualcomm, présenté début 2022. Une bonne surprise, mais logique finalement puisque l'an dernier, l'entreprise américaine avait doté l'ensemble de la gamme iPhone 14 utilisait le modem X65 de Qualcomm.

Les tests de référence réalisés par SpeedSmart le mois dernier ont révélé que le modem X70 de Qualcomm offrait des améliorations significatives en termes de performances 5G. L'iPhone 15 offre des vitesses 5G jusqu'à 24 % supérieures à celles de la gamme iPhone 14, mais seulement aux USA qui utilise les ondes millimétriques (mmWave).

De manière générale, le modem X70 de l'iPhone 15 améliore les débits cellulaires, la stabilité de la connexion et réduit la consommation d'énergie.

Ce composant phare de Qualcomm équipe également de nombreux smartphones Android haut de gamme.

Rappelons qu'Apple est également en train de développer son propre modem 5G, mais cela ne devrait pas se faire avant plusieurs années. Le mois dernier, Apple a prolongé son contrat avec Qualcomm pour utiliser ses modems 5G au moins jusqu'en 2026, soit l'iPhone 18...