Qualcomm resterait le fournisseur du modem 5G des iPhone 15 et iPhone 16

Vous le savez probablement, Apple a prévu de produire ses propres modems depuis l'acquisition de la branche mobile d'Intel en 2019. En attendant de finaliser le développement, le fabricant s'est engagé sur plusieurs années avec Qualcomm pour équiper ses téléphones. Alors qu'on pensait qu'Apple pourrait basculer en 2023 avec l'iPhone 15, finalement le contrat devrait être même reconduit pour l'iPhone 16. Cela signifie qu'il faudra attendre l'iPhone 17 en 2025 pour avoir un modem 5G plus efficace.

Une longue transition pour les modems

Dans une note de recherche publiée vendredi et repérée par MacRumors, Jeff Pu, analyste chez Haitong International Securities, a déclaré qu'il s'attendait à ce que les modèles d'iPhone commercialisés en 2024 utilisent le modem Snapdragon X75 de Qualcomm, qui n'a pas encore été annoncé. Comme le Snapdragon X70, le X75 devrait être fabriqué selon le procédé 4 nm de TSMC, ce qui contribuera à améliorer l'efficacité énergétique. Un pont crucial pour augmenter l'autonomie de nos iPhone.

En juin, Ming-Chi Kuo de TF International Securities avait déjà indiqué que Qualcomm resterait le fournisseur exclusif des modems 5G pour les iPhone 15 en 2023, expliquant qu'Apple n'avait toujours pas achevé le développement de sa propre puce. L'analyste n'avait toutefois pas fourni le moindre calendrier quant au passage au composant maison.



Les iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra devraient donc être équipés du dernier modem Snapdragon X70 de Qualcomm, annoncé en février. Comme le modem Snapdragon X65 des modèles d'iPhone 14, le X70 supporte théoriquement des vitesses de téléchargement allant jusqu'à 10 Gbps, avec des capacités d'intelligence artificielle nouvellement ajoutées pour des débits moyens plus rapides, une meilleure couverture, une meilleure qualité de signal, une latence plus faible et une efficacité énergétique améliorée jusqu'à 60 %.



Le modem X85 serait prévu pour l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro, avant le modem 5G d'Apple en 2025 pour les iPhone 17. Une transition qui aura alors duré six ans. On n'imaginait pas que cette partie aurait été si compliquée, surtout en rachetant la division mobile d'Intel.