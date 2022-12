Nouvelle confirmation d'un modem Qualcomm pour l'iPhone 15

La série "iPhone 15" attendue pour septembre 2023 continuera d'être équipée de modems 5G signés de la société Qualcomm, selon un rapport publié aujourd'hui par DigiTimes. Cela vient confirmer le retard pris par Apple dans la conception d'une puce personnalisée après son rachat de la division mobile d'Intel.

Encore Qualcomm pour la partie réseau

Apple développe actuellement un modem 5G maison qui vise à remplacer les puces Snapdragon 5G de Qualcomm dans les années à venir. Le rapport du jour indique que TSMC sera le producteur de la puce 5G de Qualcomm qui sera utilisée dans la série d'iPhone 15, en utilisant le processus 4nm.

L'iPhone 14, et toutes ses variantes, comprend le modem Snapdragon X65, qui contribue à améliorer les vitesses 5G et à préserver l'autonomie de la batterie. La rumeur veut que l'iPhone 15 intègre la puce X70, plus avancée, qui dispose de capacités d'intelligence artificielle pour des vitesses moyennes plus rapides, une meilleure couverture, une meilleure qualité de signal, une latence plus faible et une efficacité énergétique améliorée jusqu'à 60 %.



Les rapports suggéraient initialement qu'Apple passerait à des modems 5G maisons dès 2023, mais plusieurs indices ont suggéré qu'Apple avait pris du retard sur le développement de la puce et continuerait à utiliser des modems Qualcomm pendant un temps. Apple vise désormais l'iPhone 16 de 2024 pour passer à un modem personnalisé. Espérons que l'impact soit aussi visible que lors de la transition Intel vers Apple Silicon sur Mac.