Le nouveau modem 5G de Qualcomm serait réservé aux iPhone 16 Pro

Après une rumeur intéressante à propos du support du Wi-Fi 6E et de l'ajout de 2 Go de RAM pour les modèles non pro des iPhone 16, l'analyste Jeff Pu a enchaîné cette nuit avec une nouvelle indiscrétion sur la prochaine gamme d'iPhone. Jusqu'ici, les derniers modems 5G du fournisseur Qualcomm étaient systématiquement mis dans tous les derniers modèles d'iPhone. Mauvaise nouvelle, Apple pourrait changer cette stratégie dès cette année !

La même approche que pour les puces Ax

Le dernier modem de Qualcomm, le Snapdragon X75, est au cœur d'une récente rumeur qui concerne son intégration dans l'iPhone. Une indiscrétion venant de l'analyste Jeff Pu précise que ce modem nouvelle génération ne serait disponible que dans les modèles Pro de la gamme iPhone 16. Si cela se révèle vrai, ça marquerait un changement majeur dans la stratégie d'Apple, qui aurait pour objectif désormais de différencier davantage ses modèles standard des versions Pro.



Le modem Snapdragon X75, prévu pour équiper les iPhone 16 Pro, serait un concentré de technologie. Avec des vitesses de téléchargement et d'envoi 5G plus rapides que son prédécesseur, le X70, il offrirait une performance nettement meilleure. De plus, il occuperait 25 % moins d'espace sur la carte de circuit imprimé et réduirait la consommation d'énergie de 20 %, un avantage non négligeable pour l'autonomie.

Quel modem pour les iPhone 16 et 16 Plus ?

Si Apple prévoit de proposer le dernier modem 5G de Qualcomm exclusivement aux modèles Pro de sa prochaine gamme d'iPhone, qu'est-ce qu'auront les iPhone 16 et iPhone 16 Plus ? Selon le rapport, ils resteront avec le modem actuel, soit le Snapdragon X70, déjà réputé pour ses performances exceptionnelles, comme en témoignent les speedtests disponibles sur internet.



Cette approche permettrait à Apple de faire bien évidemment des économies sur le coût final de fabrication qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Si la firme de Cupertino privilégie cette stratégie, c'est essentiellement pour permettre de maintenir les iPhone 16 et iPhone 16 Plus à des prix raisonnables, n'oublions pas que nous sommes dans une période d'inflation qui impacte les ventes des smartphones.

Le Snapdragon X75 sera compatible avec la 5G Advanced

Un aspect notable du Snapdragon X75 est son support de la norme "5G Advanced", considérée comme la prochaine phase de la 5G et un pas vers la 6G. Cette norme promet des améliorations dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'extension de la 5G à de nouveaux appareils et cas d'utilisation.

Apple pourrait donc annoncer la 5G Advanced sur les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max lors de son événement de la rentrée.



