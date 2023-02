Kuo : Le zoom nouvelle génération serait réservé aux iPhone Pro Max jusqu’en 2025

Apple en a conscience, certains smartphones sous Android ont pulvérisé il y a quelques années les exigences des consommateurs sur le zoom de l'appareil photo. Alors que l'iPhone possède toujours un zoom d'ancienne génération qui rend une image imprécise quand il est conduit au maximum de ses capacités, Apple va bientôt repousser les limites avec l'arrivée d'un zoom optique impressionnant.

Un zoom optique qui sera réservé qu'à l'iPhone Pro Max

Selon un récent rapport de l'analyste Ming-Chi Kuo, un zoom optique de nouvelle génération va débarquer dès la gamme iPhone 15 qui sera annoncé à la fin de l'année 2023. Ce nouveau zoom devrait être proposé que pour l'iPhone 15 Pro Max (le modèle le plus coûteux), autrement dit les iPhone 15, iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro auront toujours un zoom tel qu'on le connaît à l'heure actuelle.



Appelé "objectif périscope", Apple se reposera sur un prisme pour réfléchir la lumière sur plusieurs objectifs internes à l'iPhone 15 Pro Max. Les objectifs périscopiques sont en mesure d'offrir des capacités de zoom optique supérieures à celles des téléobjectifs classiques en raison de leur distance focale nettement meilleure.

Il est prévu que l'iPhone 15 Pro Max de cette année soit le premier iPhone à utiliser un objectif périscope. Selon Ming-Chi Kuo, la version d'Apple comprendra un capteur de 1/3" ayant une résolution de 12 mégapixels, une ouverture de f/2,8, une stabilisation par déplacement du capteur et un grossissement optique jusqu'à 6 fois. En outre, le capteur comportera une stabilisation par décalage du capteur.



Cette avancée est particulièrement attendue par la communauté Apple, car l'iPhone 14 Pro Max se ridiculise face au Galaxy S22 Ultra de Samsung. Le smartphone d'Apple propose un zoom optique 3x et un zoom numérique 15x quand celui de Samsung propose un zoom optique 10x et un zoom numérique 100x. Autant dire que le géant sud-coréen a pris une gigantesque avance, ce qui offre l'opportunité aux fans de la marque de se moquer régulièrement du zoom de la dernière génération d'iPhone.



Toujours d'après l'analyste Ming-Chi Kuo, le zoom optique nouvelle génération d'Apple serait réservé aux modèles iPhone Pro Max jusqu'en 2025 minimum. Une mauvaise nouvelle pour les clients qui ne veulent pas d'un iPhone avec un écran de 6,7 pouces ou ceux qui ne veulent pas trop dépenser dans l'achat d'un iPhone. Kuo affirme que ce zoom amélioré sera proposé dans l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max uniquement. En ce qui concerne l'avenir, l'analyste n'a pas réussi à obtenir plus d'informations, cependant, il n'exclut pas qu'à partir de 2025, Apple démocratise le zoom amélioré dans les autres modèles d'iPhone !