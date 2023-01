L'iPhone 14 Pro Max n'est plus le smartphone le plus rapide en téléchargement 5G

Selon les données publiées par Ookla, l'iPhone 14 Pro Max n'est plus le smartphone à la vitesse de téléchargement la plus rapide du marché. Un chiffre qu'il faut nuancer, tant les données sont sensibles sur ce genre de test. Ce qu'il faut globalement en retenir, c'est que l'iPhone 14 Pro Max, le Pixel 7 Pro et le Galaxy Z Fold 4 sont tous d'excellents smartphones dans le domaine.

L'iPhone 14 Pro Max perd son titre

En octobre dernier, lors de sa sortie, l'iPhone 14 Pro Max était le smartphone numéro un en ce qui concerne la vitesse de téléchargement. Un classement dans lequel il vient visiblement de se faire détrôner par deux concurrents Android.



Comme rapporté par Ookla dans son dernier rapport sur les performances mobiles (USA), le Galaxy Z Fold 4 est désormais sur le trône avec une vitesse de téléchargement moyenne de 147.24 Mbps contre 133.84 Mbps pour l'iPhone 14 Pro.

Il en va de même pour le Pixel 7 Pro de Google qui dépasse le géant smartphone d'Apple avec une moyenne de 137.11 Mbps. Il reste néanmoins deuxième derrière le fleuron de Samsung. Précisons tout de même que l'écart est minime et qu'il n'est pas visible par l'utilisateur au quotidien.



Lors du précédent rapport, l'iPhone 14 Pro Max possédait une vitesse de téléchargement moyenne de 147 Mbps, autrement dit la même que celle du Galaxy Z Fold 4 actuellement en tête du classement. Preuve une fois de plus que les écarts sont minimes et que la donnée étudiée ici est variable. La vitesse de téléchargement n'est jamais exactement la même.