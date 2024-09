iPhone 16 Pro : une 5G encore plus rapide grâce au nouveau modem

En attendant de proposer son propre modem 5G dans ses iPhone, Apple continue de s’approvisionner chez le meilleur fournisseur de modem 5G : Qualcomm. Pour les derniers iPhone 16, Apple a opté pour la dernière génération de modem 5G, ce qui promet d’offrir aux utilisateurs des débits descendants de folie. Bien sûr, pour en profiter, il faudra que la couverture 5G de votre opérateur soit bonne !

Des débits 5G en hausses avec les iPhone 16

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max vont proposer une belle avancée en matière de connectivité 5G, Apple aurait intégré un tout nouveau modem signé Qualcomm, le Snapdragon X75. Même si Apple n’a pas encore confirmé cette information sur son site internet, plusieurs sources fiables pointent vers l’inclusion de ce modem de dernière génération.



Le Snapdragon X75 offre des vitesses de téléchargement jusqu’à 26 % plus rapides par rapport à la génération précédente, à condition de bénéficier d’une bonne couverture 5G par votre opérateur. Dans les premiers tests, les iPhone 16 Pro et Pro Max montrent une augmentation moyenne des vitesses de 23,7 % sur les réseaux des principaux opérateurs américains, ce qui montre une amélioration intéressante de l’expérience pour les utilisateurs adeptes de streaming, de jeux en ligne ou de téléchargement de fichiers volumineux.

Sur le réseau de l’opérateur américain AT&T, des utilisateurs ont rapporté une augmentation de 25,7 % des vitesses de téléchargement 5G avec l’iPhone 16 Pro lors des tests préliminaires. En plus de cela, les vitesses d’upload, tout aussi essentielles pour le partage de contenu et les visioconférences (FaceTime, WhatsApp, Zoom…), ont augmenté de 22,1 % en moyenne grâce à ce nouveau modem.



Parmi toutes ces bonnes nouvelles, il y a un point faible, seuls les modèles iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max bénéficient du Snapdragon X75. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, quant à eux, conservent le modem 5G de la génération précédente, identique à celui des iPhone 15. Ce choix pourrait s’expliquer par une économie pour préserver la marge de bénéfice, comme les iPhone 16 et iPhone 16 Plus rapportent moins à Apple comparé aux modèles Pro, l’entreprise ne peut pas se permettre d’apporter autant de nouveautés que sur les modèles Pro.

Une consommation d’énergie réduite et une meilleure gestion de la 5G

Au-delà des vitesses bien meilleures, le Snapdragon X75 de Qualcomm améliore également l’agrégation des opérateurs, ce qui permet d’optimiser la gestion des bandes de fréquences pour offrir des performances globales plus rapides. De plus, ce nouveau modem promet une réduction majeure de la consommation d’énergie, un atout pour les utilisateurs qui sollicitent régulièrement la 5G tout au long de la journée.



Source