Les Apple Store réparent enfin les iPhone 14

Les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés Apple du monde entier sont désormais en mesure d'effectuer des réparations pour les quatre modèles d'iPhone 14, au lieu de devoir remplacer l'appareil entier, selon un mémo interne obtenu par nos amis de MacRumors. Une bonne nouvelle pour Apple, mais aussi pour les clients qui n'auront plus besoin de sauvegarder puis restaurer leurs données.

Un coût de réparation élevé

Le changement est entré en vigueur la semaine dernière, les Apple Stores et les fournisseurs de services agréés par Apple pouvant désormais commander des pièces pour effectuer les réparations de l'iPhone 14 en magasin.

© iFixit

Sortis en septembre, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont équipés d'un dos en verre amovible pour faciliter les réparations, ce qui en fait les premiers modèles pouvant être ouverts à la fois par l'avant et par l'arrière depuis l'iPhone 4S. Ce changement ne s'applique pas aux modèles iPhone 14 Pro, qui ne peuvent être démontés que par la face avant.



Les magasins Apple peuvent remplacer la batterie des iPhone 14 pour 119 euros en France, contre 75 euros pour les modèles précédents. Les clients bénéficiant d'AppleCare+ peuvent faire remplacer gratuitement la batterie de leur iPhone, mais uniquement si la batterie affiche moins de 80 % de sa capacité initiale.



Les frais de service hors garantie d'Apple ont également augmenté pour certaines autres réparations sur les derniers modèles. Par exemple, en France, Apple facture 669 euros (379 dollars aux USA) pour réparer le verre fissuré de l'écran d'un iPhone 14 Pro Max, contre 599 euros pour la même réparation sur un iPhone 13 Pro Max. L'inflation a bon dos dans le cas présent...



La page de réparation et d'entretien de l'iPhone d'Apple présente les frais de réparation pour tous les modèles encore soutenus par la marque américaine.