Les Apple Store ne réparent plus les iPhone signalés comme étant perdus

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Actualité Apple

Julien Russo

Cela peut paraître surprenant, mais les Apple Store et les centres de services agréés étaient autorisés à proposer une prestation de réparation aux clients qui apportaient un iPhone signalé comme perdu. Si cela a été possible pendant de nombreuses années, c'est désormais terminé. Apple exige maintenant à tous ses collaborateurs la fin de la prise en charge !

Une initiative contre le vol

Il vous est peut-être déjà arrivé de perdre votre iPhone ou d'être victime d'un vol, dans ce genre de situation, l'une de nos premières réactions est d'appeler notre opérateur mobile afin de faire un signalement et que l'IMEI de l'iPhone soit blacklisté.

Dès que cette procédure est enclenchée par votre opérateur, votre iPhone s'inscrit dans le registre des appareils du GSMA, un référencement réalisé par une association qui regroupe presque tous les opérateurs dans le monde. L'iPhone devient inutilisable en connexion cellulaire puisqu'il ne pourra plus se connecter à internet en dehors d'un réseau Wi-Fi, les appels et l'envoi de SMS/MMS seront aussi impossibles.



Les Apple Store et les centres de services agréés ont tous accès à la liste de blacklistage du GSMA, cela permet de rapidement savoir si l'iPhone pris en charge fait l'objet d'un signalement qui date de quelques jours, semaines, mois ou même années. Si jusqu'à maintenant Apple ne s'en servait pas pour empêcher une réparation, les choses changent à partir d'aujourd'hui.

Selon MacRumors, une note interne vient d'être envoyé aux Apple Store et centres de services agréés (dont ceux qui sont situés en France). L'Apple Park a ouvertement exigé de rejeter systématiquement la réparation d'un iPhone qui figure dans le registre des appareils du GSMA.

Si un technicien Apple voit un message dans ses systèmes MobileGenius ou GSX internes indiquant que l'appareil a été signalé comme manquant, il lui est demandé de refuser la réparation, conformément à la note de service d'Apple partagée lundi. La nouvelle politique devrait aider à réduire le nombre d'iPhone volés apportés à Apple pour réparation.

Précision quand même que cela concerne aussi bien un iPhone hors garantie que sous garantie, Apple adopte dès à présent une politique stricte contre les iPhone qui sont suspectés de vol. Évidemment, cela risque de générer une perte financière au niveau mondial, mais la firme de Cupertino préfère ne plus participer à ce type de réparation.



À noter tout de même qu'Apple reste ouvert à la discussion. Si vous avez fait un signalement, puis retrouvé votre iPhone, mais que celui-ci est toujours présent dans le registre GSMA, la réparation sera éventuellement possible. Il faudra apporter la preuve que c'est bien votre iPhone (la facture sera nécessaire).