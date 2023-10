L'Apple Watch original est maintenant considéré comme étant obsolète par Apple

Comme toutes les autres marques, Apple n'a pas d'autres choix que de rendre ses appareils obsolètes après une longue période de commercialisation. Cette décision d'obsolescence est motivée par deux choses : alléger la quantité d'appareils pris en charge par son service de réparation et mieux gérer l'arrêt de production des composants servant pour la réparation.

L'Apple Watch original est obsolète (y compris le modèle en or 18 carats)

Le 30 septembre marque un tournant dans l'histoire de l'Apple Watch, Apple a classé tous les modèles de la première génération, lancés en 2015, comme obsolètes. Cette décision signifie que les services de réparation et autres supports ne sont désormais plus disponibles dans les Apple Store et les centres de services agréés pour ces modèles.



L'Apple Watch Original de 2015 était dotée d'un boîtier en acier inoxydable, d'un écran Retina avec Force Touch et d'un cristal de saphir. Elle offrait une variété de fonctionnalités de suivi de la santé grâce à des capteurs tels que le cardiofréquencemètre et l'accéléromètre. La montre assurait une connectivité via Wi-Fi et Bluetooth et proposait jusqu'à 18 heures d'autonomie. Avec une résistance à l'eau et une mémoire RAM de 512 Mo, elle était propulsée par un processeur S1, garantissant une performance adéquate pour diverses tâches quotidiennes.

Parmi les modèles qui passent au statut "obsolète", on retrouve l'Apple Watch Edition de première génération, qui se distinguait par un boîtier en or 18 carats et un prix pouvant atteindre 17 000 euros en France. Cette montre, emblématique du luxe et de l'innovation, a marqué un moment unique dans l'évolution de l'Apple Watch. En 2016, Apple a introduit une variante en céramique avec l'Apple Watch Edition, affichant un prix nettement plus abordable, allant jusqu'à 1 299 $. Cette transition a marqué un pas vers des options plus accessibles, tout en maintenant un certain niveau de prestige.

Toute la gamme Apple Watch Original est obsolète

Apple a aussi classé comme obsolètes les autres variantes de l'Apple Watch d'origine, en aluminium et acier inoxydable de 38 mm et 42 mm, cela inclut également les modèles Hermès. L'Apple Watch original a sans aucun doute ouvert la voie à ses successeurs, mais comme toutes les technologies, elle a atteint le stade où elle doit céder la place à des générations plus récentes et plus avancées.



Pour les plus nostalgiques, vous pouvez toujours acheter la première Apple Watch sur des sites d'occasion comme leboncoin, les annonces sont entre 100 et 200€, un prix élevé comme elle est aujourd'hui considéré comme une Apple Watch emblématique. Pour ceux qui souhaitent la dernière génération, vous n'aurez pas de mal à la trouver en neuve, puisqu'elle est disponible partout : sur Amazon, chez la Fnac ou encore chez Cdiscount.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.