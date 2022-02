BOE a du mal à fournir les écrans OLED des iPhone 13

Le troisième fournisseur d’écran d’iPhone d'Apple, BOE, a des difficultés à produire les panneaux OLED utilisés dans les téléphones en raison de la pénurie mondiale de puces, rapporte The Elec. La pénurie aura un impact sur la production "ce mois-ci et le mois prochain", selon les sources du site, chose qui devrait in fine grever les ventes de la firme de Cupertino.

BOE en difficulté pour produire les écrans des iPhone 13

BOE obtient de LX Semicon ses circuits intégrés de pilotage d'écran pour les panneaux d'affichage de l'iPhone, mais la production du sous-traitant n'atteint pas l'objectif fixé. En raison d'un manque de capacité de production des fonderies, LX Semicon fournit apparemment les circuits intégrés de pilotage d'écran à LG Display en priorité, avant BOE.

En conséquence, BOE devrait réduire son volume de production de panneaux OLED de trois millions d'unités à deux millions d'unités le mois prochain. Apple aurait commandé jusqu'à 10 millions d'unités de panneaux OLED à BOE pour le premier semestre 2022, et on ignore l’impact sur l'approvisionnement en iPhone. On imagine qu’il sera assez limité puisque Samsung et LG fournissent plus de 90% des écrans. Ils vont d’ailleurs s’occuper des dalles des iPhone 14.



Rappelons que les modèles iPhone 13 et 13 Pro étaient en pénurie après leur lancement en septembre dernier, mais petit à petit les stocks sont revenus à la normale, notamment depuis le début de l’année, Apple n’hésitant pas à mettre la pression sur ses fournisseurs, probablement avec de jolis chèques.