Samsung et LG seront les fournisseurs pour les écrans des iPhone 14 Pro

Il y a 1 heure

iPhone

Alexandre Godard

1



Selon les derniers bruits de couloirs, pour la toute première fois, Samsung et LG Display vont se partager la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne les écrans de l'iPhone 14 Pro Max. En revanche, pas de pitié pour l'iPhone 14 Pro, Samsung garde le monopole.

Deux fournisseurs d'écrans pour l'iPhone 14 Pro Max

Pour la fournée 2022, Apple prévoit selon les rumeurs de supprimer le modèle Mini. Si cela se confirme, nous aurons donc trois iPhone 14 au lieu des quatre que la marque avait proposé pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13. À moins qu'Apple lance un iPhone 14 Max afin de réellement équilibrer sa gamme.

Concept d'un iPhone 14 Pro



Une autre rumeur parue récemment suggère que l'iPhone 14 Pro et le Pro Max vont enfin avoir le droit à un nouveau design avant avec la suppression de l'encoche, remplacée par une simple bulle dans l'écran. L'occasion pour Apple d'en faire un atout marketing et surtout de différencier un peu plus la gamme Pro de la gamme "classique".



Aujourd'hui, le média coréen The Elec annonce que les écrans OLED des modèles Pro seront fournis par Samsung et LG. Toujours selon la même source, Samsung serait le principal fournisseur avec la prise en charge complète de tous les écrans 6.1" de l'iPhone 14 Pro. Pour ce qui est du modèle Pro Max 6.7", Samsung serait également sur le coup mais épaulé par LG Display pour la toute première fois.



LG avait tenté d'apporter son aide sur les iPhone 13 Pro mais sans succès, voici donc une bonne nouvelle pour la marque qui va enfin pouvoir intégrer la chaîne d'approvisionnement d'Apple dès 2022. Une bonne nouvelle pour Apple également qui réduit légèrement son indépendance vis-à-vis de Samsung.