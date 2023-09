Les commandes d’écrans pour les iPhone 15 Pro sont plus nombreuses que les iPhone 14 Pro

Tous les analystes sont d’accord pour dire que les précommandes des iPhone 15 Pro ont connu un gigantesque succès à travers le monde. Cette tendance en faveur d’Apple aurait été anticipée par le géant californien bien avant le lancement de la précommande !

Les fournisseurs ont beaucoup de travail avec les commandes d’Apple

En août 2023, une tendance s’est manifestée chez les fournisseurs d’écrans de l’iPhone : les expéditions d’écrans destinés à l’iPhone 15 Pro ont dépassé celles destinées à l’iPhone 14 Pro de l’année précédente. Cette hausse peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui montrent la dynamique changeante de la demande et de la production.



Avant la sortie de ses nouveaux iPhones, Apple coordonne soigneusement l’envoi d’écrans à ses assembleurs. Cependant, l’expédition des écrans de l’iPhone 15 en août 2023 a connu une hausse impressionnante de 23 % par rapport à celle de l’iPhone 14 en août 2022. Plusieurs spéculations entourent cette croissance, elle pourrait indiquer soit une plus forte demande anticipée pour l’iPhone 15 Pro, soit une meilleure gestion des enjeux logistiques de la part d’Apple.

Rappelons quand même que la production de l’iPhone 14 Pro avait connu des retards l’année précédente, principalement dus à la crise de la COVID-19 en Chine. Cette perturbation avait eu des conséquences majeures sur la chaîne d’approvisionnement.



Entre juin et août, la part de l’iPhone 14 Pro par rapport aux expéditions totales d’iPhone était de 49 % en 2022. En revanche, pour la même période en 2023, la part de l’iPhone 15 Pro a grimpé à 55 %. Une telle croissance en si peu de temps témoigne clairement d’une demande accrue ou d’une préparation anticipée face à d’éventuels défis logistiques.



Du côté des fournisseurs d’écrans, Samsung Display continue de dominer le marché. Pour l’iPhone 15, Samsung Display a produit 91 % des écrans entre juin et août, contre 84 % pour l’iPhone 14 pendant la même période l’année précédente. En août 2023, Samsung Display était responsable de 87 % des écrans du marché global, tandis que LG Display suivait avec 13 %. Cependant, il est intéressant de noter que plus tard cette année, BOE, qui était déjà un fournisseur d’écrans pour les iPhones 12, 13 et 14, commencera à produire des écrans pour l’iPhone 15.



