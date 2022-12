La disponibilité de l'iPhone 14 Pro s'améliore à l'approche de Noël

La disponibilité des modèles haut de gamme d'Apple, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, commence à s'améliorer sur la boutique en ligne du constructeur à l'approche des fêtes, signe que l'entreprise a déjà commencé à refaire son retard sur la forte demande suite aux perturbations de la production. L'usine principale de Foxconn a relancé la production de masse il y a moins de deux semaines à peine, la pleine capacité étant attendue pour la toute fin du mois de décembre.

Le stock d'iPhone 14 Pro se remplit à nouveau

Comme nous l'avons signalé précédemment, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max étaient indiqués comme livrables sous 3 à 4 semaines sur l'Apple Store en ligne. Apple a averti déjà novembre que les perturbations de la production en Chine (du à la politique zéro-Covid depuis en partie abandonnée) auraient un impact sur l'approvisionnement et a déclaré qu'elle faisait tout son possible pour amortir tout cela. L'une des pistes étant, à moyen terme, de diversifier les lieux de production, notamment avec l'Inde et le Vietnam.

À l'approche des fêtes, les deux modèles voient leurs dates d'expédition estimées améliorées sur la boutique en ligne d'Apple. Dans des configurations spécifiques, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max n'affichent que deux semaines "seulement", ce qui reste trop juste pour l'avoir avant Noël. Mais ceux qui font preuve d'un peu de patience pourront l'avoir pour la nouvelle année.

Où trouver un iPhone 14

